Amici 23, Holy Francisco: “Mollatemi tutti…”/ Duro sfogo alla sfida: é il secondo eliminato?

Amici 23 di Maria De Filippi, Holy Francisco é in sfida

Holy Francisco é il papabile secondo eliminato di Amici 23 di Maria De Filippi, dal momento che é in sfida. Il talento cantautore tra i concorrenti in corsa all’edizione corrente di Amici, Amici 23, é in discussione in una sfida con uno sfidante esterno e a rischio é ora il suo banco di studio di canto per cui veniva promosso a settembre 2023 dalla maestra di ruolo, Anna Pettinelli. Quest’ultima, in occasione della puntata domenicale di Amici 23, accettava la proposta del competitor insegnante di canto Rudy Zerbi, di non tenere conto del punto aggiuntivo della gara di interpretazione a beneficio del cantautore e di mettere, così, in sfida l’ultimo nella classifica di gara canto cover: lo stesso allievo, Holy Francisco.

E nelle ore che seguono la funesta puntata con la polemica di Luca Jurman per Holy Francisco, non si fa attendere uno sfogo piuttosto acceso da parte di lui. É il momento della reaction choc che si registra nel daytime di Amici 23, datato 23 ottobre 2023, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset.

Duro botta e risposta tra Holy Francisco e Mida, ad Amici 23

“Sei in sbatti per la sfida?- chiede ad un adirato Holy Francisco , il compagno di studio nel circuito canto, Mida -ma mollami, mollatemi tutti… mi devi lasciare in pace preferisco non dire un ca**o… non mi posso sentire di essere finto…”. Quindi, dalla discussione si evince il sentiment del gruppo di concorrenti cantanti diviso, con il malcontento sibillino di Mida rispetto alla performance domenicale, segnata dal divieto dell’autotune stabilito dalla mentore Lorella Cuccarini: “se avessi cantato con l’autotune avrei fatto molto meglio…”.

Nel frattempo , l’opinione predominante dell’occhio pubblico attivo nel web preannuncia Holy Francisco come il secondo eliminato di Amici 23 alla preannunciata sfida domenicale, dopo il primo eliminato Spacehippiez: “Ma se arrivi sempre ultimo, fatti due domande”; “si lamenta sempre”, si legge tra i commenti dei detrattori di Holy Francisco sul profilo Instagram di Amici di Maria De Filippi.

Durante una pausa Holy Francisco si sfoga con i suoi compagni… #Amici23 pic.twitter.com/sLS4Ci2YLG — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 23, 2023

