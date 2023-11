Amici 23, Holy Francisco: “Non essere premiato…”/ Duro sfogo sulla classifica canto di Tommaso Paradiso

Amici 23 di Maria De Filippi, Holy Francisco rischia grosso: il sentiment

Holy Francisco temerebbe l’uscita di scena ad Amici 23 di Maria De Filippi, alla luce della posizione bassa conseguita nella classifica della gara canto cover giudicata da Tommaso Paradiso. Il deludente piazzamento per il rosso allievo di Anna Pettinelli si registrava nella puntata domenicale del 12 novembre 2023 di Amici 23, quando al di là delle belle parole ricevute dal giudice, Holy Francisco si classificava basso nell’ordine di gradimento di Tommaso Paradiso relativo alla gara domenicale di canto sulle cover.

Amici 23, Matthew ultimo nella classifica canto: eliminato?/ La sfida é immediata e...

Da qui, quindi, si registra lo sfogo di Holy Francisco in reaction al risultato deludente del domenicale di Amici 23 e in confidenza nella scuola dei talenti. Come emerge al daytime pomeridiano in onda sulle reti Mediaset il 13 novembre: “non essere stato premiato dall’autore… ho peccato su un pezzo del quale io ero tanto sicuro…”.

Amici 23: Holden si commuove in studio/ Standing ovation per l'inedito-record, "Dimmi che non é un addio"!

Lo sfogo ad Amici 23

A Holy Francisco proprio non va giù il penultimo posto in classifica, anche se a confortarlo vi é la compagna Sarah Toscano, che rammenta le parole positive di Paradiso spese per l’elaborato della cover personalizzata: “hai sentito le parole che ti ha detto?”.

Ma non é tutto. Perché poi, mentre Holden segna la storia per Holy Francisco arriva la confidenza intimista con Mew, nel ricordo di un anno difficile, quello trascorso con la madre che “non mi riconosceva più…ero vuoto”. Quindi, lo sfogo di Holy Francisco prosegue, ad Amici 23, poi, con lui che fa autocritica, dicendosi reo di risultare finto nella vita così come nell’arte, per i filtri di cui si fa scudo per apparire forte e preparato: “ho tramutato tutta questa mer*a e ho tirato fuori il giullare di corte…ma non mi é servita a niente questa maschera…che é un too much…” .

Cristiano Malgioglio: "Mi é tornata la voglia di..." / Confessione choc del primo giudice di Amici 23

Riuscirà Holy Francisco a superare la crisi personale e artistica, ad Amici 23 di Maria De Filippi? Staremo a vedere cosa accadrà tra le mura del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Dopo la puntata di ieri Holy Francisco reagisce così… #Amici23 pic.twitter.com/LjfB2etrgF — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 13, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA