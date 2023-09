Amici 23, Holy Francisco: “Rudy Zerbi? Gli faccio un c*lo così !”/ Arriva il provvedimento: primo eliminato?

Holy Francisco é il primo eliminato, ad Amici 23?

Holy Francisco é il principale papabile candidato alla prima eliminazione di Amici 23 di Maria De Filippi, con una paternale ricevuta da Rudy Zerbi. Nell’appuntamento pomeridiano di Amici 23, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 26 settembre 2023, il cantautore trapper allievo di Anna Pettinelli é convocato nello studio del talent show da parte di Rudy Zerbi, che al giovane mostra il videofilmato della scena incriminata per cui ora quest’ultimo é tacciato di una cattiva condotta.

Arriva il provvedimento disciplinare per Holy Francisco e…

“Abbiamo spaccato”, esclama con tanto di “Bro” l’allievo di Zerbi Matthew, parlando alla classe, quando Holy Francisco spiazza tutti al grido di “Rudy Zerbi? Gli faccio un ci*o così“. É la risposta del trapper e erede dell’ex Amici 22, Wax, ad Amici 23, per irruenza e fulva chioma, alla sfida lanciata da Rudy Zerbi.

Alla presa visione del video Holy Francisco chiarisce la sua posizione ammettendo di essersi lasciato andare a dei toni forti in reazione a Zerbi, che alla puntata domenicale lo avrebbe demoralizzato mettendo in luce le doti del progetto Petit: “Voglio vedere se la fa la cover, Holy…”.

Quindi, si preannuncia la richiesta di un provvedimento, che comprometterebbe la corsa di Holy ad Amici 23: “pagherò le conseguenze”- chiosa il giovane seguito poi dal talentscout che ufficializza la pena “come preferisci sconvolgermi, in inglese o italiano?”. La prova disciplinare é la cover di una canzone, “in italiano”, come suggerito da Holy Francisco. ” L’ultima curiosità, perché non in inglese?”, incalza Holy, Zerbi, e l’allievo di Anna Pettinelli ammette di essere più ferrato in italiano, per poi proseguire: “sono qui per imparare”.

Insomma, Holy Francisco potrebbe rivelarsi il primo eliminato di Amici 23, vista la premessa del provvedimento con cui Rudy Zerbi gli chiede di scontare la sua pena, rispetto alla minaccia subita alla puntata domenicale: “Io tremo già tutto. Mi hai spaventato con questo gran mazzo che mi devi fare… “, é la reaction a caldo del talentscout che così dichiara guerra alla squadra della collega Anna Pettinelli. Una dinamica che intanto é già virale nel web, tra i post più discussi dagli utenti attivi via social.

