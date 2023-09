Amici 23, Holy Francisco: Rudy Zerbi gli lancia la seconda sfida/ Eliminato? La scelta di Anna Pettinelli

Amici 23 di Maria De Filippi, Holy Francisco riceve la nuova sfida di Rudy Zerbi: é a rischio eliminazione?

Holy Francisco é l’allievo più a rischio eliminazione tra i 20 concorrenti in corsa ad Amici 23, dal momento che riceve una seconda sfida di Rudy Zerbi, rifiutata a suo favore da Anna Pettinelli. Nell’edizione corrente del talent show di Amici di Maria De Filippi, Amici 23, il cantautore punker Holy Francisco detiene il record del maggior numero di sfide ricevute, in quanto non ritenuto meritevole del banco di studio ad Amici, da parte di Rudy Zerbi, al di là del supporto della mentore e insegnante di canto che lo ha promosso al contest TV di canto e ballo, Anna Pettinelli.

Nel daytime che anticipa la puntata domenicale di Amici 23 del 1° ottobre, in data 29 settembre 2023 Holy Francisco si rivela destinatario della seconda prova voluta dal talentscout, una cover sulle note di Imbranato di Tiziano Ferro, dopo che la maestra ha letteralmente stracciato la prima sfida voluta sempre sul cantautore di Latina.

“Caro Francisco, sei andato a nasconderti sotto la gonna della tua insegnante -dichiara Rudy Zerbi nel messaggio destinato a Holy Francisco e alla sua maestra-, che ha strappato la lettera…complimentoni a tutti e due e ora ci riprovo con la canzone nuova e non cantante nuovo”. Insomma, per Rudy Zerbi Holy Francisco non é meritevole del posto di cantante in corsa ad Amici 23 e invita il giovane a misurarsi con il collega cantautore di Latina, Tiziano Ferro. Ma dopo il “no” alla prova di Sere Nere, il team duo di Holy Francisco e Anna Pettinelli rifiuta anche la sfida di “Imbranato”.

Il “no” a Rudy Zerbi

Al confronto per una scelta da maturarsi insieme, infatti, il giovane si rifiuta di accettare la prova che non si direbbe essere nelle sue corde- “Imbranato é ancora peggio” – un rifiuto a cui fa eco la voce RDS maestra- “non gli é piaciuto che abbiamo strappato la lettera…la seconda lettera la appallottoliamo… vediamo se gli piace (la replica a Zerbi)… lui insiste”. Come ripreso in uno dei post dalla pagina Instagram di Amici. Il motivo del rifiuto? Presto detto dall’insegnante speaker su RDS, che tiene alla crescita del pupillo punker ad Amici 23: “non é un compito costruttivo, non puoi cantare questa… così non cresci”.

Che il rifiuto del team duo possa rivelarsi controproducente ai danni di Holy, intanto, non si direbbe un'ipotesi azzardata. Questo dal momento che tra le reaction al "no", tra gli utenti via social c'é chi taccia il punker di sottrarsi alle prove di studio, al talent show.











