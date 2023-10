Amici 23: Holy Francisco tradisce la fidanzata nip con Sarah Tommaso, in TV?/ Spunta la verità

Amici 23, Holy Francisco consuma un triangolo con Sarah Toscano in TV?

Fa discutere il gossip relativo al presunto triangolo formato ad Amici 23, dai due cantanti rivali Holy Francisco e Sarah Toscano, in corsa al talent, con la fidanzata del giovane lasciata a casa. Ma l’occhio pubblico vuole vederci chiaro e, mentre tra le mura della scuola più amata dagli italiani di Amici di Maria De Filippi si consumano le attenzioni tra le effusioni amorose rivolte dal cantautore alla rivale nel circuito canto -con lei che non disdegna la dichiarazione d’amore del giovane- Amici news intervista colei che si direbbe la fidanzata storica di Holy Francisco.

A quanto pare, stando alle dichiarazioni riprese dalla pagina social di blogging gossip dedicata ad Amici, é confermato che l’allievo bocciato dal prof.re mentore di LDA ad Amici 21 Rudy Zerbi, Holy Francisco, fosse fidanzato prima di essere promosso per un banco di studio del canto da Anna Pettinelli, al talent show di Maria De Filippi. Che il “Santo” Francisco abbia quindi consumato un tradimento verso la fidanzata, con Sarah Toscano, non si direbbe un’ipotesi azzardata per gli appassionati spettatori di Amici 23 attivi online, alla presa visione delle cose immagini della vicinanza intima e passionale tra i cantanti in corsa per il montepremi finale del talent show in onda sulle reti Mediaset.

La verità inaspettata su Holy Francisco

E, intanto, la fonte dell’intervista fa sapere a mezzo social X che “leri abbiamo parlato con l’ormai ex di Holy e quello che ci ha raccontato è che la loro frequentazione è terminata circa una settimana fa”. E non solo. La storica fidanzata, potenziale telespettatrice, di Holy Francisco, in occasione dell’intervista non avrebbe escluso che alla base della rottura con Holy Francisco vi sia la sospetta “terza incomoda” cantante conosciuta dal cantante al format in onda da settembre 2023 Amici 23 , Sarah Toscano: “Allora ci eravamo presi un po’

di tempo di “pausa” in cui comunque ci sentivamo come se stessimo insieme, e poi circa una settimana fa ci siamo lasciati del tutto”, prosegue l’intervento sibillino dell’intervistata.

