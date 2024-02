Amici 23, il caso Ayle s’infiamma/ Anna Pettinelli vuole riammetterlo un gara: i dissensi dei prof

Amici 23 di Maria De Filippi, Ayle registra un clamoroso dietrofront

Ayle chiede la riammissione nella scuola dei talenti ballerini e cantanti, in vista del serale di Amici 23 di Maria De Filippi. Dopo la comunicazione della scelta del ritiro choc maturata in modo sofferto per il bene della sua incolumità psicofisica, con tanto di reaction tra le più disparate dell’occhio pubblico, Ayle comunica alla produzione di Amici 23 di aver maturato la decisione di rientrare in gara per potersi agguantare la maglia di concorrente ammesso alla fase serale del talent show. Una richiesta che , così come emerge nel daytime di Amici in onda il 13 febbraio 2024 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, viene accolta parzialmente.

Grazia Di Michele: “Quanta bellezza in queste ragazze”/ Dedica per le ex allieve di Amici dopo Sanremo 2024

La produzione del talent show di Maria De Filippi esprime mediante votazioni una scelta sul caso Ayle. Undici allievi si dicono a favore e sei invece sono i dissidenti. La maggioranza tra i concorrenti ballerini e cantanti in corsa ad Amici 23 si dichiara quindi favorevole per la re-entry di Ayle ad Amici 23. La parola passa poi alla commissione interna dei professori e in particolare l’insegnante Anna Pettinelli che aveva ingaggiato nel suo team di allievi il ritirato, Ayle.

Amici 23, Ayle riammesso in gara?/ La scelta dopo il ritiro

“Credo che una seconda chance non possa essere negata a nessuno -fa sapere la voce speaker RDS Anna Pettinelli, volendo quindi riammettere alla gara di Amici 23 il cantautore biondo- la sua non é una mancanza di riconoscenza verso la scuola né svogliatezza o meramente dolore per l’ultimo posto in classifica…un senso di frustrazione generale”. Insomma secondo la Pettinelli Ayle vive una condizione psicofisica particolare, e l’allusione andrebbe ad un disturbo del giovane cantautore.

“Questo ragazzo ha delle difficoltà e tutti noi possiamo aiutarlo a superarle, ma credo che una mano e la seconda chance non possano essere negate a nessuno”, rimarca la voce RDS. Di altro avviso si dicono gli insegnanti di ballo che si esprimono in dissenso e quindi per il no alla re-entry. Per Raimondo Todaro, Alessandra Celentano e Emanuel Lo non sarebbe d’esempio né istruttivo quindi riammettere un giovane che ha scelto di lasciare la scuola con Ayle che avrebbe palesato svogliatezza e al suo rientro il giovane potrebbe mettere a rischio il suo serale di punto in bianco così come quello di un altro giovane concorrente da lui eventualmente sostituito con la re-entry.

Amici 23, Ayle chiede di rientrare in gara/ Le reazioni al dietrofront sul ritiro

Tra i professori di canto Rudy Zerbi si dichiara non a caso un dissenso per il ritorno, chiarendo che a suo avviso la re-entry di Ayle non debba comunque sostituirsi alla possibilità della promozione al serale per un allievo di un altro team di appartenenza, che non sia guidato da Anna Pettinelli: “se lo si riammette lo si porta al serale e non togliamo il posto ad un altro se non ad uno dei tuoi, Anna”.

La scelta definitiva per il caso Ayle di Amici 23

Ma per la voce RDS non é ora il momento di scegliere per la promozione o la bocciatura per il serale. Lei tiene ad aiutare Ayle a stabilizzarsi dal punto di vista psicofisico. A questo punto gli allievi manifestano la necessità di esprimersi in maggioranza contrari al ritorno del cantautore e alla nuova votazione convenuta con la produzione risultano essere dati solo due sí per la re-entry di Ayle nella scuola di Amici 23, dai ragazzi

La scelta definitiva per la riammissione o la conferma di eliminazione del caso Ayle, quindi, spetta ad Anna Pettinelli, maestra storica del giovane ad Amici 23.

Clicca subito qui per rivedere la puntata di oggi del Daytime di #Amici23! https://t.co/DNfA9BD9bF — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 13, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA