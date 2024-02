Amici 23, inizia la sfida per un posto al serale/ Holden grande assente, fan preoccupati: la congettura web

Amici 23 di Maria De Filippi, si avvicina la fase serale: esplode il caso Holden

Holden é il “grande assente” nella competizione tra i talenti ballerini e cantanti in corsa per il serale di Amici 23. O almeno questa si direbbe essere la preoccupazione nel popolo del web, dal momento che il cantautore allievo di Rudy Zerbi risulta assente ai più -tra i telespettatori di Amici 23 attivi via social- dalle immagini del rinnovato daytime del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi sulle reti TV e streaming Mediaset.

Nel nuovo appuntamento Mediaset di Amici 23 si tiene una gara nella gara tra i talenti ballerini e cantanti, sulla difficoltà nel mettersi alla prova con l’attività fisica. Essa é di estrema importanza per i comuni mortali così come per gli artisti e/o aspiranti tali che vogliano mantenere un buono status di benessere generale e il mens sana in corpore sano. Una sfida che chiama i competitor di Amici 23 ad una pedalata a tempo sulla cyclette, nella casetta che accoglie i talenti cantanti e ballerini, divisa in varie manche di gara, con in palio dei premi per i vincitori e delle penitenze per gli allievi risultati sconfitti.

Quindi, le immagini della gara che fanno da preludio alle sfide del serale di Amici 23 vedono i candidati competitor per il posto di seralisti indiscussi protagonisti, tranne alcuni. “Ma Holden, Malia, Dustin e Kia?”, attenziona qualche utente sulla pagina Instagram di Amici, i nomi dei presunti assenti alla gara che anticipa il via al serale di Amici 23, fase in cui i due circuiti rivali, canto e ballo, si daranno battaglia tra le varie prove d’arte.

Holden grande assente, nel preludio al serale di Amici 23

Ma il grande assente a più riprese, anche alla nuova occasione nel daytime di Amici 23, alla fine, risulta confermarsi il figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini, da parte degli spettatori online: “Holden sembra ospite di eccezione”, scrive tra il serio e il faceto un commento social aggregante. Che Holden possa rivelarsi un ritiro e/o un eliminato, prima della nuova fase di Amici? La domanda sorge spontanea, soprattutto nei fan del cantante che temono in una mancata qualificazione del giovane al serale di Amici 23.

Intanto, la prima manche della gara nella gara nel tutti contro tutti di Amici 23 vede sfidarsi Giovanni Tesse e Nicholas Borgogni, con la vittoria del primo ai danni del secondo. La seconda manche vede sfidarsi Petit e Simone Galluzzo, con un pari merito inaspettato. La terza prova vede in sfida Ayle e Mida, con la vittoria del primo, reduce dal party di compleanno dal discorso toccante. La quarta prova poi vede Nahaze battere Lil Jolie. E l’ultima prova vede Sarah Toscano battere Martina Giovannini. Sono immagini nel daytime particolarmente scoppiettanti che il popolo nel web promuove in termini di intrattenimento, nonostante la disapprovazione dei fan di Holden per l’assenza del beniamino.

Il maestro Emanuel Lo continua la sua valutazione del percorso verso il Serale, una prova speciale per gli allievi di #Amici23… Rivedi subito la puntata di oggi! https://t.co/xgUHrcAiY4 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 1, 2024













