Amici 23, Kia crolla in lacrime: “Come se stessi sprofondando…”/ É prossima al ritiro?

Amici 23, Kia é a rischio eliminazione? Il crolla desta il sospetto e…

Kia può dirsi tra i concorrenti a rischio eliminazione, in vista del via al serale di Amici 23 di Maria De Filippi. Quando ormai si fa infuocata la competizione tra i talenti cantanti e ballerini in corsa per un posto alla finale con in palio il montepremi di Amici, nel daytime del talent show in onda il 22 febbraio 2024 sulle reti tv e streaming Mediaset Kia si palesa in balia di una durissima crisi. Tra le lacrime, al termine di una lezione di staging seguita al cospetto della esperta di ballo Elena D’Amario, in confidenza con la rivale Martina Giovannini Kia si lascia andare ad una dura confessione sulle sue insicurezze.

Il conforto ad Amici di Maria De Filippi, tra le due rivali nel circuito canto

“Non ero così… che ca*zo …fai una me*da …mentre lo faccio, mi blocco. -sbotta visibilmente provata Kia, palesando di essere in balia dell’ansia da prestazione, che potrebbe vederla fuori gara, quindi, tra gli eliminati prima del via al serale di Amici 23. “Sei brava é innegabile” -la rincuora la competitor, Martina Giovannini, mettendo da parte la competizione agguerrita con la allieva di Lorella Cuccarini. “Come se mi stesse affossando -prosegue poi il sentiment di Kia, rispetto all’ansia che la logora-. Cerco di entrare da sempre al talent show e sto sprecando una opportunità”.

Martina Giovannini si palesa vicina a Kia nel momento del bisogno, un gesto che l’occhio pubblico attivo nel web apprezza particolarmente: “non ti affossare sei brava”, dichiara la voce soul alla competitor che si direbbe a rischio eliminazione. Che Kia possa giungere alla scelta di un ritiro, vista la sua fase buia, non può ora dirsi una ipotesi azzardata.

Nel frattempo, intanto, per la quota gossip made in Italy ad Amici 23 di Maria De Filippi si registra anche la dichiarazione d’amore tra Marisol Castellanos e Petit, che divide l’opinione dell’occhio pubblico tra scetticismo e supporto…

Dopo la lezione di staging con Elena, Kia ha un momento di crisi e confida le sue insicurezze a Martina #Amici23 pic.twitter.com/FVCAu1K1cw — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 22, 2024













