Amici 23, Kia debutta ai vertici della classifica canto/ Il confronto con la maestra, Lorella Cuccarini

Amici 23 di Maria De Filippi, Kia é al settimo cielo per il nuovo traguardo raggiunto

Kia, new entry nel circuito canto di Amici 23 insieme a Nahaze, debutta al vertice della rinnovata classifica degli allievi cantanti in corsa al talent show di Maria De Filippi. Così come emerge nel rinnovato daytime di Amici 23, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, il 22 gennaio 2024. Kia é eccitata all’idea di essere la prima classificata al termine della nuova gara di canto, giudicata alla puntata domenicale di Amici 23 dai giudici esterni Aiello, Arisa e Francesca Michielin. E, inevitabilmente, per lei arriva il momento del confronto con la maestra mentore che l’ha promossa al talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Kia é la nuova promessa della musica italiani agli occhi della preannunciata co-conduttrice del Festival di Sanremo 2024, Lorella Cuccarini. La maestra di canto, non a caso, é al settimo cielo rispetto all’emozione del primo posto conseguito dalla allieva al termine della rinnovata gara di canto domenicale di Amici 23. E nel momento della loro reunion in sala studio “la più amata dagli italiani” trova il modo e il tempo per incalzare l’allieva sulla sua vita, personale e artistica.

La reaction di Kia al primo successo conseguito ad Amici 23

“Mi racconti di te, Chiara? Come nasce questa passione per il canto e la musica?”, incalza Lorella Cuccarini , Kia, mentre é atteso il debutto dell’allieva ex Amici 22 Angelina Mango, previsto sul palco di Sanremo 2024. E la replica della cantante allieva di Amici 23 é particolarmente intimista: “mia mamma ha sempre cantato…-fa sapere Kia, dal momento che la sua passione per la musica é ispirata all’amore in famiglia, anche alla nonna -…nonna purtroppo morta e papà é un dj”. Insomma, Kia può dirsi una sorta di figlia d’arte cresciuta in un ambiente familiare amante della musica e nella piena approvazione della sua passione per il canto.

La reaction della giovane alla prima leadership conseguita ad Amici 23? “Non me lo aspettavo… sono emotiva…stare qua é il sogno che si avvera”, é in sintesi la reazione di Kia al primo grande traguardo conseguito ad Amici 23.

