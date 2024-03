Amici 23, Kia: “Sola non so stare”/ Il messaggio dell’inedito “Iena”

Amici 23, Kia presenta il nuovo inedito “Iena”

Tra le preannunciate due eliminate con Nahaze, in vista del via alla fase serale di Amici 23, Kia presenta il nuovo singolo “Iena”. Si tratta dell’inedito che l’allieva promossa al talent show di Amici di Maria De Filippi da Lorella Cuccarini, Kia, lancia nella summenzionata scuola dei talenti ballerini e cantanti, e che ora compete nella gara degli ascolti in streaming su Spotify Italia, tra i brani in corsa al titolo di nuovi singoli promossi ad Amici 23.

“Iena” può dirsi una middle-up tempo, intimista e al contempo un pezzo di cuore da ballare, scritta dall’ex Amici 9 Enrico Nigiotti tra i credits dell’inedito. Un pezzo che Kia interpreta in una chiave glam-dance e disco. A presentare Iena é la stessa interprete dalla voce black, Kia, la Alicia Keys di Amici 23 che, intervistata sui quesiti della piattaforma di streaming online di Wittytv, fa sapere che il brano parla dell’ “aria arrogante di una nuova frequentazione che nasce, qualcosa di non molto concreto”. “Te che intanto ridi ridi, quanto amore puoi donare in quella stanza”, canta il brano non a caso, di questo amore che nulla prometterebbe di buono, sul nascere. Iena é una sorta di invito alla riflessione che, ancor prima di immergersi in una relazione a due, bisognerebbe imparare ad amarsi e a concepire l’amore in primis come il saper bastare a se stessi, anche perché se non si é capace di amarsi come si può pretendere di essere amati da altri?

Il messaggio nascosto di “Iena”: parla Kia di Amici 23

“Mangiami stasera… sola non sto stare”, canta tra i lyrics di Iena, la cantante in corsa ad Amici 23, Kia. Il brano é quindi un invito ad una riflessione e al contempo a ballare, a cogliere l’attimo, e chi l’ascolta può provare, perché no, della “spensieratezza” donandosi “una botta di energia”.

Tra i lyrics nel testo più rappresentativi di Iena, a prima firma Il sussussidiario.net habemus “L’aria arrogante e di chi pensa solamente ai fatti suoi, non mi dai niente di più e sono spettatrice del tuo film…”; “iena portami a ballare, brucia questa sera, sola non so stare ….mangiami stasera”; “cuore e testa dentro un drink, sempre immaginandoti qua”.

Nel frattempo, intanto, Holden primeggia nella gara degli inediti relativa agli ascolti in streaming su Spotify Italia di Amici 23…











