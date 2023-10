Amici 23, Kumo é il leader nell’improvvisazione di ballo/ Dustin e Nicholas interrogati: ecco chi é bocciato!

Amici 23 di Maria De Filippi, Kumo, Nicholas e Dustin si sfidano nel ballo e…

La nuova e quarta puntata domenicale di Amici 23 vede Kumo imporsi come il re dell’improvvisazione, nel ballo, dove al contempo Dustin Taylor e Nicholas Borgogni sono interrogati al compito. O almeno questo é stando alle annesse anticipazioni riprese online dalle pagine di blogging Amici news e Superguida TV, relativamente alla puntata di Amici 23, in onda sulle reti Mediaset il 15 ottobre 2023.

Tra le interrogazioni nel circuito danza del talent show di Maria De Filippi, Dustin Taylor, allievo di Alessandra Celentano, é chiamato al compito voluto da Raimondo Todaro sull’espressività. Nella prima parte il ballerino danza su Suddenly I See. In questo frame il giovane deve essere un secchione goffo. Nella seconda parte della coreografia Dustin invece deve mostrare il suo lato sexy, ballando sulle note di Purple Rain. Per Raimondo Todaro il risultato finale é distante anni luce dall’espressività manifesta e mostrata dal ballerino professionista, Umberto Gaudino. La Celentano invece é ben felice del compito svolto. Concorda con lei il collega maestro di danza, Emanuel Lo.

E poi é il momento di Nicholas Borgogni, chiamato al compito voluto da Alessandra Celentano. Il ballerino allievo di Raimondo Todaro danzato su Surfin Usa e Survivor. A dimostrare il tutto della duplice assegnazione è la ballerina professionista, Giulia Stabile. La Celentano gli dà 4 come voto, un’insufficienza per la parte legata al primo brano e il voto 1 per quella legata al secondo. Per la maestra da danza avversa lui può dirsi l’anti-danza, soprattutto nella seconda coreografia. Todaro si dichiara pubblicamente dispiaciuto, perché in prova il pupillo avrebbe ballato meglio.

La gara di improvvisazione viene vinta da…

Nel circuito danza di Amici 23, é poi la volta della gara di improvvisazione domenicale, che é vinta da Kumo. Il premio per l’allievo? Ballerà all’evento ufficiale di World of dance 2023. A sfidarsi per la prova domenicale sono, oltre a Kumo, anche Nicholas e Dustin. A giudicarla? Il giudice esterno e ospite in studio, di Amici 23, Andrea Alemanno.

La prova di improvvisazione nel ballo? Uno alla volta, i tre ballerini competitor sono chiamati a scegliere una lettera e questa corrisponde a un oggetto con la quale si deve creare una coreografia improvvisandola con sentimento, come farebbe un coreografo. La conduttrice Maria De Filippi fa leggere a ciascuno dei tre allievi di Amici 23 il sentimento che sono tenuti a rappresentare: solo dopo l’esibizione, tuttavia, viene chiarito con l’intervento della conduttrice il sentimento richiesto.

Kumo, allievo di Emanuel Lo, rappresenta il dolore nell’improvvisazione con una camicia. Dustin balla con un mappamondo che lo fa trasferire prima in America e poi in india. Nicholas si esibisce con un naso da pagliaccio che lo trasforma. Insomma é una gara di improvvisazione a tre piuttosto combattuta, ad Amici 23.

Questo, mentre nella gara di canto cover il giudice Emma Marrone…











