Amici 23, Kumo: Emanuel Lo non lo ammette al serale?/ Arriva il confronto: “Sto una merd*!”

Amici 23: Kumo é bocciato, prima del via al serale?

Emanuel Lo e Kumo registrano un teso confronto ad Amici 23 di Maria De Filippi, dal momento che il maestro non ha ancora ammesso il ballerino al serale di Amici 23 e invece promuove Nicholas Borgogni. Il secondo protagonista del circuito ballo é piuttosto demotivato, dopo cinque mesi di crescita artistica nel percorso di studio del ballo affrontato sotto l’ala protettiva del maestro Emanuel Lo, che intanto ha conferito l’ambita maglia dorata di accesso al serale di Amici al neo allievo Nicholas Borgogni.

Amici 23, Kumo é eliminato e non va al serale?/ Lo sfogo contro il maestro Emanuel Lo

E così come si evince al daytime di Amici 23 datato 7 marzo sulle reti TV e streaming Mediaset, Kumo ed Emanuel Lo hanno un confronto di chiarimento sulla questione Nicholas Borgogni, ex allievo di Raimondo Todaro.

Il ballerino si sfoga con Emanuel Lo

“Ciao Emanu -saluta Kumo il maestro che gli fa eco-, ciao Kumo”. Il maestro incalza l’allievo sul sentiment, rispetto alla selezione per cui ora é in attesa della bocciatura o promozione al serale di Amici 23 e il ballerino dichiara che “io sto una merda”. Il maestro replica al ballerino esortandolo a credere nel suo talento “so che mi volevi parlare, ho sentito cose…ti sembra un atteggiamento per affrontare un caso del genere? Cosa vuoi pensare? Tu devi ballare”.

Amici 23, classifica inediti/ Holden record, Mida mira al vertice e Nahaze ha la sua rivincita

Insomma, Kumo farebbe meglio a concentrarsi nel ballo anziché preoccuparsi della maglia che Emanuel Lo ha conferito a Nicholas Borgogni. Ma l’allievo non ci sta: “io penso a ballare e ad andare al serale e non metto in dubbio che non se la meriti Nicholas Borgogni, ma io mi sono fatto il culo appresso a te…cosa devo pensare?”, lamenta quindi Kumo ad Emanuel Lo, in quello che potrebbe rivelarsi lo sfogo che prelude all’eliminazione dell’allievo, prima del serale di Amici 23.

Tuttavia, Kumo sarebbe indicato tra i ballerini confermati al serale di Amici 23 di Maria De Filippi, secondo le annesse anticipazioni TV e streaming sul talent show.

Amici 23, Luca Jurman: "Classifiche inventate a caz*o!"/ É polemica: c'entra il primato di Ayle

Kumo vuole delle risposte dal suo professore Emanuel Lo #Amici23 pic.twitter.com/mHnpwKE3G7 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 7, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA