Amici 23: Kumo, Giovanni, Nicholas e Simone rischiano/ Celentano li sfida col compito: l’accusa alla maestra!

Amici 23 di Maria De Filippi, Kumo insieme a Simone Galluzzo, Giovanni Tesse e Nicholas Borgogni rischiano l’eliminazione

Kumo, Simone Galluzzo, Giovanni Tesse, Nicholas Borgogni si rivelano tra i principali candidati al titolo di eliminati di Amici 23. Questo, dal momento che nel rinnovato daytime del talent show di Mattia De Filippi, datato 4 dicembre 2023 e in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, i quattro ballerini sono messi in discussione dalla maestra avversa, Alessandra Celentano, chiamati cioé all’esecuzione di un compito. Si tratta di una prova coreografata che metterebbe in difficoltà Simone, Kumo, Nicholas e Giovanni, con i primi due allievi di Emanuel Lo e i secondi allievi di Raimondo Todaro, evidenziandone le lacune e le mancanze nel ballo, soprattutto in termini di linee tecniche.

Nella comunicazione dell’assegnazione, la nipote del Molleggiato Adriano Celentano fa sapere ai diretti interessati allievi che il compito é volto a farli lavorare sulla parte fisica e tecnica in en-dehors e che esso “nasce dall’esigenza per un étoile che si rispetti di colmare delle “lacune, al di fuori dal vostro stile”. Per la maestra c’é bisogno di studiare la tecnica e se ai suoi occhi il pupillo Dustin Taylor é tenuto a lavorare nei suoi summenzionati termini, lo stesso vale ancor di più per gli allievi dei team competitor.

Questo, però con una riserva, ad Amici 23: “Giovanni potrà preparare il compito solo se Raimondo Todaro gli riconsegna la maglia”. Il ballerino é in sospensione di giudizio per il volere della messa in discussione subita dal maestro e, dopo una puntata domenicale da dimenticare, in quanto negativa, si lascia andare ad un amaro sfogo nella scuola.

Il j’accuse ad Amici 23

Ma quali siano le sorti dei ballerini indicati per il compito sarà la sola messa in onda di Amici 23 di Maria De Filippi, con Simone Galluzzo che ha una first reaction choc al compito: “Quelli che fanno di più la figura di me*da siamo io e Nicholas…”. E, in più, per la quota hot reaction Giovanni con il beneplacito dei compagni ballerini tacciano Alessandra Celentano di assegnare una choreo dalla prova iniqua per i quattro, al mero fine di indebolire i giovani talenti penalizzandoli con un compito che non li valorizzerebbe specialmente nel proprio stile su ballo. Questi, in primis per rendere visibilmente più forte e competitivo al cospetto dell’occhio pubblico, inclusi gli insegnanti Todaro e Lo, il pupillo Dustin Taylor.

