Amici 23, Kumo: “Ho perso un rene…”/ La verità choc sul nome d’arte

Amici 23 di Maria De Filippi, Kumo si racconta: la drammatica verità sul rischio di morire

Kumo é uno dei venti allievi cantanti e ballerini in corsa ad Amici 23, e nella scuola delle arti di Maria De Filippi ora lui svela la triste verità di aver rischiato la vita. La confidenza si registra in occasione del daytime di Amici 23, datato 5 ottobre 2023, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Occasione in cui, in una confidenza intimista sulla verità del suo pseudonimo che lo vede protagonista con i compagni cantanti di studio, Ezio e Holden, Kumo dà libero sfogo alle sensazioni maturate nel drammatico retroscena della sua vita.

Amici 23, Petit come LDA: "Volevo fare il calciatore..."/ Il comune denominatore spiazza il web

“Il tuo nome vero?- incalzano Kumo, i compagni di studio ad Amici 23, e pronta é la replica del primo giovane allievo -. Tiziano, ma mi fa piacere se mi chiamano Kumo…”. Quindi, il competitor in arte Kumo svela la verità legata allo pseudonimo: “Bro ho fatto un incidente…quattro, cinque anni fa, ho perso il rene e rischiavo di morire…”.

Amici 23, Stella Cardone rischia grosso: Lorella Cuccarini la sfida sulla riconoscibilità/ Le reazioni

La verità sullo pseudonimo Kumo, ad Amici 23

L’amaro retroscena che in queste ore, insieme all’intervento di Emanuel Lo, fa incetta di interazioni web – di stupore mischiato all’incredulità e allo stato di choc da parte degli internauti, rispetto al contenuto di un post sui profili social di Amici- poi si snocciola in dettagli via via sempre più sconvolgenti: “io in ambulanza, sala operatoria, dal letto in ospedale… ho visto i ragni .. ero da solo”. Triste si fa la confessione del momento in cui Kumo, a rischio di perdere la vita con un collasso polmonare legato all’incidente, poteva essere visitato dalla famiglia e i cari in genere solo a distanza: “rischiavo che loro potessero attaccarmi qualcosa… ero da solo e mi potevano vedere da una finestrella”.

Amici 23, Simone Galluzzo crolla in lacrime/ Duro sfogo su Celentano, con la madre: "Una choreo difficile..."

Insomma, in via preventiva da una malattia e/o una qualsiasi infezione, nessuno poteva fare visita di persona all’allievo di Amici 23, se non i ragni. Una volta superata la fase di follow up, dopo la guarigione, tornato a Gaeta veniva alla luce poi quello che sarebbe divenuto di lì a poco il nome d’arte, dettato dalla ricerca su Google translate -nel giapponese italianizzato- del termine degli amici animali, “ragni”. La scoperta condivisa in una confidenza con un’amica: “lei era fissata con i manga…e da là é diventato il mio nome d’arte: “Kumo””, conclude l’allievo di Amici 23, Tiziano in arte Kumo.

Kumo racconta a Holden ed Ezio com'è nato il suo nome d'arte #Amici23 pic.twitter.com/Y8edP43R5p — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 5, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA