Amici 23: Kumo, Nicholas, Chiara, Stella, Holy e Sarah messi in sfida/ Due eliminazioni e una sfida congelata

Kumo, Nicholas, Chiara, Stella, Holy e Sarah messi in sfida ad Amici 2023: cos'è accaduto

Fiume di colpi di scena nella puntata di Amici 23 in onda domenica 26 novembre su Canale 5. Ben sei sono gli allievi finiti a rischio eliminazione, due dei quali fuori definitivamente dalla scuola. Kumo, Nicholas, Chiara, Stella e Holy Francisco si sono ritrovati in settimana negli ultimi posti delle classifiche di canto e ballo stilate proprio dagli allievi di Amici 23. In settimana, tutti i ballerini e tutti i cantanti si sono esibiti in studio per volere di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, ma sono stati gli stessi allievi a votare i propri compagni. Alla fine, i cinque nomi elencati sono quelli finiti agli ultimi posti e, per volontà dei prof citati, anche in sfida in studio.

L’unico modo per impedire la sfida per i cinque allievi è stato l’intervento del proprio professore di appartenenza, cosa accaduta nel caso di Kumo – di cui Emanuel Lo si è detto fiero -, di Holy Francisco, salvato da Anna Pettinelli, e di Sarah, salvata da Lorella Cuccarini.

Amici 23, tre sfide e due eliminazioni in studio

A finire in sfida sono dunque stati: Chiara, Stella e Nicholas. La prima a sostenerla è stata Chiara, perdendo contro la sfidante Lucia, che è dunque diventata la nuova allieva di Emanuel Lo. È stato poi il momento di Stella, che non è riuscita a superare la sfida contro Martina, perdendola. Diverse le cose sono andate per Nicholas: la sfida del ballerino contro Michele, giudicata da Nancy Berti, è stata congelata. La prossima settimana il ballerino di Raimondo Todaro sosterrà una nuova sfida su una comparata.

