Amici 23: Kumo vince una borsa di studio, Matthew a rischio ed é passione tra Petit e Marisol/ Gossip bomba!

Amici 23, Kumo é un portento nel ballo: vince la borsa di studio e…

Kumo sbaraglia la concorrenza di ballo e vola a Madrid, per la quota perle di gossip di Amici 23, con Matthew a rischio eliminazione e la passione tra Petit e Marisol alle stelle.

Così come anticipato da Superguida TV e Amici news sulla puntata domenicale di Amici 23 di Maria De Filippi, datata 12 novembre 2023, si disputata la gara di ballo “la mia storia, la mia coreografia” tra i competitor ballerini Kumo, Chiara Porchianello e Elia Fiore e Giovanni Tesse.

Amici 23: Giulia Molino e Mattia Zenzola presentano a Mare fuori musical/ Gli ex Amici tra gli ospiti, con...

A vincere il contest di Amici 23 é l’allievo di Emanuel Lo, Kumo, che si aggiudica una borsa di studio a Madrid per un percorso di formazione di avviamento al lavoro come étoile.

Per l’occasione , Kumo raccontato la sua storia di quando nel 2018 fece un incidente in moto e balla con un casco sulle note di una canzone di Blanco. Elia, invece, dedica la coreografia alla mamma ballando sulle note di A modo tuo. Giovanni racconta anche lui di un incidente subito e di quando gli dissero che non avrebbe potuto più ballare, in seguito al tragico accadimento. Il danzatore di latino si esibisce sulle note di Fiori di Chernobyl. Chiara invece dedica la sua coreografia alla perdita del compianto padre, che avveniva quattro anni fa.

Amici 23: Petit, Mida e Holy Francisco si sfidano sulla scrittura/ La classifica della gara canto sorprende!

Giovanni é impreparato ad Amici 23…

Giovanni ha inoltre un compito assegnato da Emanuel Lo. Il risultato nel ballo? Il voto é pari ad un’insufficienza. E per l’angolo gossip di Amici 23, non é tutto.

Mew si palesa giù di morale per gli insuccessi di Matthew. Lui la rassicura dicendo che settimana prossima darà il tutto e per tutto, soprattutto in previsione della preannunciata sfida che lo chiamerebbe al rischio eliminazione ad Amici 23. Matthew consegna la maglia al suo prof e Zerbi gli non gli nasconde la delusione dell’insuccesso in puntata. E tra una pausa e l’altra, si registrano abbracci tra Petit e Marisol.

Angelina Mango: "Antonio é il mio boyfriend, Rosalia la mia musa, Napoli..."/ Le verità dell'ex Amici 22

Maria De Filippi fa poi notare che la maestra di ballo Alessandra Celentano stia cambiando idea, nel corso dell’anno scolastico, su un allievo non suo: si tratta di Gaia. E per le prove sponsor: Lil Jolie vince la gara Oreo e Gaia vince il contest Marlú.











© RIPRODUZIONE RISERVATA