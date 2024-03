Amici 23: Kumo vola al serale/ Rapporti risanati con il maestro Emanuel Lo?

Amici 23 di Maria De Filippi, Kumo vola al serale: lo confessione tra le lacrime

É un Kumo particolarmente intimista il protagonista del dialogo con la famiglia e i cari, di gratitudine ed esultanza, per la promozione al serale di Amici 23.

Il ballerino allievo di Emanuel Lo, dopo aver temuto che quest’ultimo non lo promuovesse al serale di Amici di Maria De Filippi, é del tutto entusiasta al pensiero di debuttare alla seconda fase del talent show in onda sulle reti TV e streaming Mediaset presumibilmente da sabato 23 marzo 2024. Il maestro, seppur tenendolo a lungo in sospensione di giudizio, lo ha promosso alla fase serale di Amici 23 e, al daytime del talent datato 13 marzo 2024, Kumo si palesa al settimo cielo. Non può mancare il contatto telefonico tra il ballerino con indosso la maglia dorata insieme alla famiglia.

Kumo e il dialogo di reaction alla promozione al serale

“Sei un ragazzo d’oro– fa sapere il papà emotivamente orgoglioso per l’upgrade che qualifica Kumo tra i ballerini promossi al serale di Amici 23-, non é che la felpa mi fa un ragazzo d’oro – replica quindi Kumo, nella scelta di tenersi modesto e un low profile di sé-, speriamo che sta felpa riesce a ripagare i sacrifici fatti per me, un abbraccio forte “. La telefonata tutta da ascolatre poi passa la parola a Giada che esorta Kumo a non piangere, “sei bravissimo “. Oggi il ballerino dichiara di stare bene, anche se tra le lacrime di sfogo, dopo aver superato la sospensione in giudizio subita dal mentore, Emanuel Lo, che ad un certo punto del percorso di studio del ballo non si diceva certo di volerlo promuovere alla fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi.

Oltre alle persone a lui più care il ballerino di danza modern può, inoltre, contare sull’appoggio del fedele fandom di telespettatori attivi via Instagram e gli altri social, che lo supportano, in vista del serale di Amici 23 di Maria De Filippi. Nel frattempo, intanto, molti dei fan si direbbero inoltre certi che con la promozione del beniamino al serale i rapporti tra l’allievo ed Emanuel Lo possano dirsi risanati e non più compromessi.













