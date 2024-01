Amici 23: la classe di allievi é divisa a metà, tra Holden e Mida/ Nicholas, Gaia e Martina si schierano

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden é al centro di un caso choc: la classe di allievi si divide e…

Il caso che vede Holden al centro di una dura accusa lanciata da Mida in rappresentanza della classe di allievi in corsa ad Amici 23, s’infiamma, con Nicholas Borgogni, Gaia Di Martino e Martina Giovannini pronti a schierarsi. Il caso vede, in origine, Mida rendersi portavoce del disagio della classe di allievi, nella contestazione del pessimo stato in mancanza di una buona igiene e di disordine generale in cui versa la casetta dei talenti di Amici 23. E alla convocazione della classe per un chiarimento tra gli allievi e la produzione di Amici 23, voluta da Rudy Zerbi, Mida indica Holden come principale responsabile della questione sudiciume. Ma non proprio tutti si dicono pronti a sostenere il j’accuse.

Inaspettatamente, al rientro nella casetta degli allievi dalla convocazione nello studio del talent show TV Mediaset, Nicholas Borgogni replica stizzito al j’accuse, schierandosi dalla parte di Holden, nell’ammissione che la responsabilità del disagio collettivo sia da attribuirsi a più di un compagno e in generale all’intera classe.

Ecco chi si schiera a difesa di Holden

“Non é l’unico responsabile, Holden, -attenziona il ballerino Nicholas Borgogni-… dove eravate quando abbiamo pulito? Arrivate solo quando arriva la spesa…ed é la terza volta che Holden passa per il solo responsabile del caso igiene”. L’allievo di Rudy Zerbi sarebbe uno dei tanti a contribuire di meno, nei vari turni di pulizie previsti ad Amici 23. Ma non sarebbe quindi il solo responsabile del nuovo caso. Il che é supportato anche da Gaia Di Martino, compagna intima di Mida, e Martina Giovannini. Tanto che le due studentesse si fiondano da Holden, per dirsi a lui vicine nel momento in cui lui é chiamato a rispondere al j’accuse.

“Mi é dispiaciuto troppo per ieri… sicuramente pure io mi sono tirata indietro e mi trovo in linea con quello che dice Simone- é l’intervento di supporto di Martina e a cui fa eco Gaia, nel confronto a tre con il figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini-… devi cercare di capire che ci sono persone che la pensano con Simone e Nicholas”.

Immediatamente dopo gli allievi si confrontano in sala relax #Amici23 pic.twitter.com/258WLgWqXM — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 23, 2024

Il giorno dopo Gaia e Martina ci tengono a chiarirsi con Holden #Amici23 pic.twitter.com/uJ3WLAZERL — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 23, 2024













