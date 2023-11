Amici 23, la classe di ballo é a rischio/ La comunicazione choc di Alessandra Celentano

Amici 23 di Maria De Filippi, Alessandra Celentano sfida tutti gli allievi ballerini: la convocazione choc

Tra i nuovi possibili eliminati almeno uno potrebbe rivelarsi essere tra gli allievi ballerini in corsa al talent show di Amici 23 di Maria De Filippi. Questo, dal momento che la maestra più temuta tra gli insegnanti di danza, ad Amici 23, Alessandra Celentano, dà comunicazione ai ballerini allievi di tutte le categorie di studio di una convocazione da tenersi nello studio del talent show.

E nella stessa convocazione lanciata nel daytime di Amici 23 in onda il 16 novembre sulle reti TV e streaming Mediaset, Alessandra Celentano allude ad una verifica di ballo indetta al talent show, che potrebbe mettere a rischio eliminazione almeno uno o più elementi, tra i concorrenti ballerini di cui si compone il circuito ballo.

Il messaggio esteso ai ballerini di Amici 23, indistintamente dalla categoria di appartenenza

“Avete cinque minuti per prepararvi in studio… come vi dovete vestire?-dichiara Alessandra Celentano nella convocazione lanciata ai ballerini concorrenti di Amici 23 di Maria De Filippi, incalzata dai quesiti dei giovani -…Se ci sono io secondo te come vi dovete vestire?”. I ballerini allievi destinatari della comunicazione non riescono a spiegarsi il content legato alla temuta nuova prova di danza.

E, insomma, per la temuta maestra di danza classica i ballerini allievi, indistintamente dalla categoria di appartenenza, sono tenuti all’ordine e alla sobrietà, così come alla preparazione tecnica e fisica, anche alla nuova prova di Amici 23 di Maria De Filippi. Il che accade mentre per il circuito canto, si infiamma la polemica avanzata nel web da Luca Jurman.

Chiaramente, i risultati della prova di danza potrebbero seguire alla convocazione di Alessandra Celentano nel nuovo daytime di Amici 23, previsto in data 17 novembre 2023 sulle reti Mediaset, quindi in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul sito Mediaset infinity.

❗La maestra Celentano convoca i ballerini in studio❗ Non perdete la puntata del Daytime di domani in onda alle 16.10 su Canale 5 #Amici23













