Amici 23, la classe di canto é impreparata in teoria musicale/ Luca Jurman: “Bella figura di m*erda!”

Amici 23 di Maria De Filippi, la classe di cantanti risulta impreparata sulla teoria musicale: la sentenza

La classe di cantanti in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi risulta impreparata alla nuova verifica di teoria musicale e, intanto, Luca Jurman rompe il silenzio sulla prova andata male. L’occasione che l’ex insegnante di canto ad Amici, Luca Jurman, ha di poter tornare a sentenziare sul conto del talent show é un nuovo post condiviso via Facebook.

Nello status social, nel dettaglio, Luca Jurman invita l’occhio pubblico di Amici 23 a rivalutare l’importanza della teoria musicale e lo studio in generale. Valori che, a suo avviso, il talent show starebbe perdendo rendendosi un format diseducativo che si servirebbe dei giovani talenti come prodotti a scadenza da sfruttare per accalappiarsi ascolti TV e vendite facili, con tanto di effetti in musica come il doping nello sport, a discapito della meritocrazia.

Luca Jurman é furioso su Amici 23 di Maria De Filippi: il post di contestazione social

“VENITE ANCORA A DIRE CHE LO STUDIO NON SERVE! – scrive Luca Jurman nel post di contestazione mosso contro Amici 23-. Bella figura di m…., e poi vi lamentate se uno dice la verità!”. E la polemica, poi, prosegue ancora per Luca Jurman, a margine del daytime di Amici 23 datato 15 novembre 2023 dove anche il record-man Holden si rileva impreparato in materia di teoria musicale: “Ecco la dimostrazione della mediocrità! E fanno anche i produttori …di cosa?🤔”.

Insomma, ancora una volta Luca Jurman assume una reazione avversa al content del programma ultra-ventennale, che in passato lo vedeva protagonista tra gli insegnanti del circuito canto parallelo al ballo , giunto all’edizione di Amici 23 di Maria De Filippi.

Questo, ben oltre il nuovo record che in termini di streaming su Spotify Italia Holden registra nel percorso di canto intrapreso nella scuola dei talenti, dopo il miglior debutto che sia mai stato registrato nella Storia di Amici con un singolo, Dimmi che non é un addio.











