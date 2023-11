Amici 23: la mamma di Angelina Mango, Laura Valente, diventa maestra / Tra gli allievi, Mida in difficoltà

La madre di Angelina Mango, Laura Valente, diventa una maestra di interpretazione ad Amici 23: la sorpresa al daytime

Angelina Mango torna ad essere un trend virale di Amici, con la madre d’arte Laura Valente che diventa maestra di canto e Mida al centro delle critiche di quest’ultima, ad Amici 23. L’edizione corrente del talent show sulle arti canto e ballo di Amici, Amici 23 di Maria De Filippi, nel daytime pomeridiano di Amici datato 8 novembre 2023 sulle reti Mediaset invita l’ex lead voice e Mattia Bazar che con il compianto cantautore Pino Mango ha concepito la seconda classificata ad Amici 22, Angelina Mango, a coprire il ruolo di insegnante di canto per una masterclass a prova di interpretazione. La lezione della maestra di canto new entry nello staff di Amici 23 rende Laura Valente un acceso thread di discussione via social, con l’occhio pubblico attivo nel web che esprime il suo totale consenso tra gli annessi commenti. E c’é chi ora esorta la produzione di Amici a valutare l’idea di arruolare in definitiva Laura Valente nel cast degli insegnanti di Amici 23:

“La mamma di Angelina davvero una bravissima insegnante, avrebbe un ruolo significativo all’interno di questa scuola sicuramente. #Amici23”, si legge tra i messaggi più aggreganti nel sentiment corrente nel web.

I top e i flop di Amici 23

“Questa é una scuola seria dove si impara a comunicare e l’interpretazione é fondamentale – fa sapere la madre d’arte Laura Valente preparando gli allievi cantanti di Amici 23 a prova di interpretazione – si può avere un bell’outfit ma non riuscire a comunicare nulla se non un particolare estetico”. L’interpretazione nel canto si fonda sulla capacità di sapere “rendere chiara una cosa oscura” e rendere credibile l’emozione di una canzone. “Togli Lil -sentenzia su Lil Jolie la maestra , invitando la giovane a liberarsi dei virtuosismi nel canto- se togli, Lil esce ancor più fuori”. Poi, la sentenza più cruda va a Mida, terzo nella classifica streaming su Spotify di Amici 23-, che la maestra Valente invita a non assumere la tendenza nel canto di un animatore turistico, ma a rendere più personale possibile l’interpretazione di una canzone. E a stupire Laura Valente, unitamente all’occhio pubblico di Amici 23, é il secondo classificato per volume di streaming e papabile vincitore nel pronostico di LDA, Petit, sulle note di Vasco Rossi: “La fai bene… fammi sentire la paura -chiede di più la Valente al giovane, che al secondo tentativo poi si supera- che non é l’ansia da prestazione, sei micidiale”.

