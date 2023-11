Amici 23, la verifica di teoria musicale é choc/ I cantanti sono impreparati e…

La preparazione dei concorrenti di Amici 23 si palesa insufficiente

Ad Amici 23 di Maria De Filippi é tempo di verifiche con un esame di valutazione sulla teoria musicale, dove tutti i competitor cantanti, tra cui Holden, si palesano in difficoltà.

Accade tra le mura del talent show in onda sulle reti Mediaset, come emerge nel daytime pomeridiano del 15 novembre in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Quando in occasione del nuovo appuntamento di Amici 23, la commissione di qualità presieduta dall’insegnante di canto Lorella Cuccarini e un vocale coach ed esperto di musica, chiama la classe dei talenti di canto alla nuova interrogazione di teoria musicale. Il risultato? Nessuno tra i talenti cantanti in corsa ad Amici 23, si palesa sicuro della preparazione in materia di teoria musicale, in primis relativamente alla conoscenza del pentagramma, le note musicali e al solfeggio.

Il che si registra sulla scia della polemica che é in corso online, avviata dall’ex insegnante di ruolo alla cattedra di canto, Luca Jurman, che taccia Amici 23 di Maria De Filippi di servirsi dei giovani concorrenti in una strategia di marketing fine a se stessa per gli ascolti TV e il tornaconto economico di chi ne faccia parte, giudici, insegnanti, allievi di canto e il resto della produzione.

Le interrogazioni di Amici 23

Tra gli allievi esaminati Sarah Toscano, seppur con qualche défaillance se la cava, seguita poi da Lil Jolie, che non mostra alcuna conoscenza in fatto di teoria musicale. A seguire, poi, anche uno tra i cantanti favoriti al talent show per il volume di streaming su Spotify Italia, Petit, colleziona una figura non edificante, così come Ayle e Matthew, che deludono. Poi, é la volta di Stella Cardone, che, complice l’esperienza di studio al conservatorio di canto e musica, risponde in modo corretto, pertinente ed efficace alle domande, ma il record di streaming al debutto su Spotify Italia, nella storia di Amici, ad Amici 23, Holden, fa ripiombare il talent show in una pessima figura all’insegna della non conoscenza in fatto di teoria musicale. Prova sostenuta nell’incertezza, poi, da Mida e Mew, e l’insufficienza plenaria si palesa in Holy Francisco.

Riconvocati nello studio di Amici, dopo essersi spostati nella casetta di Amici 23 al termine di ciascuna tra le singole interrogazioni, poi gli allievi cantanti ricevono l’aut aut di Lorella Cuccarini. La maestra esorterebbe gli allievi cantanti a prendere sul serio le lezioni di canto, a scanso di ogni possibile rischio di eliminazione.













