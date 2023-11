Amici 23: “Lascia in pace mio figlio!”/ La mamma di Nicholas Borgogni attacca Alessandra Celentano: l’accusa

Amici 23, Alessandra Celentano finisce nel mirino di una polemica via stampa: c’entra Nicholas Borgogni

Alessandra Celentano é nel mirino della mamma di Nicholas Borgogni, l’erede di Mattia Zenzola nel cuore del maestro di ballo Raimondo Todaro, ad Amici 23 di Maria De Filippi.

Nicholas Borgogni é il pupillo di Raimondo Todaro all’edizione del talent show di Amici 23, papabile candidato erede al titolo di Mattia Zenzola, allievo storico dello stesso maestro e vincitore alla scorsa edizione di Amici 22 di Maria De Filippi. Con Mattia, oltre all’insegnante, Nicholas ad Amici ha in comune nel percorso di studio del ballo anche le critiche della maestra Alessandra Celentano, che non lo riterrebbe idoneo in quanto titolare del banco nella scuola di Maria De Filippi, per linee fisiche e carenza nella tecnica richiesti per il profilo di un ballerino degno di nota.

Sanremo 2024: cambia la data della finale di Sanremo Giovani/ Tutte le novità sulla gara Big

E non a caso la madre di Nicholas Borgogni grida ora all’accanimento di Alessandra Celentano nei riguardi del giovane allievo di Amici 23.

Il messaggio della polemica

Tra le righe di una missiva indirizzata a mezzo stampa, nelle pagine di Di più, alla maestra di danza Alessandra Celentano la donna contestatrice scrive: “Basta umiliare Nicholas. Lui ha sofferto tanto per la danza. Per danzare e studiare si è impegnato moltissimo e ha fatto sacrifici. Maestra Celentano, lasci in pace mio figlio. Ho seguito tutti i daytime ed è per questo che parlo così”.

Angelina Mango, "Che t'o dico a fà" conquista il podio nella classifica FIMI/ La reazione dell'ex Amici 22

Un messaggio dal grido di contestazioni perentorio quello rilasciato dalla madre dell’alunno Nicholas Borgogni in corsa ad Amici 23, che potrebbe avere presto la replica di Alessandra Celentano. Nel frattempo, intanto, dalla parte di Nicholas, allievo pupillo di Raimondo Todaro, si schiera la ballerina professionista di Amici 23, Elena D’Amario. Come ripreso tra le anticipazioni TV e streaming della nuova puntata domenicale del talent show prevista per il 5 novembre 2023, in onda sulle reti Mediaset in chiaro su Canale 5 e in streaming sul sito web Mediaset infinity dalle 14:10 circa.

Calma, ex Amici: "Sono stato costretto a litigare…"/ Frecciatina a Rudy Zerbi e al programma?













© RIPRODUZIONE RISERVATA