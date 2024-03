Amici 23: Laura Valente boccia Holden/ La sentenza della mamma di Angelina Mango divide

Amici 23, Laura Valente sentenzia sulla classe canto

É una sentenza in generale critica quella che riserva la ritrovata giudice ad Amici 23, Laura Valente, che boccia anche Holden, il First class tra gli altri cantanti in corsa al talent show di Maria De Filippi. É quanto si rileva al rinnovato daytime del talent che anticipa la fase serale della sfida tra i talenti ballerini e cantanti scoperti da Maria De Filippi. Troppo acerbi per il palco del serale di Amici sarebbero i competitor cantanti.

E tra gli artisti competitor al circuito canto parallelo di ballo, ad Amici 23, in occasione della masterclass condotta da Laura Valente che chiama i cantanti ad un’interrogazione con una esibizione a prima prova sul palco in vista del serale del talent show, anche Holden deluderebbe le aspettative. Sulla base della performance di una cover sulle note della funky Leave the door open di Bruno Mars, Anderson, Paak, Silk Sonic la scelta del cantante é quella di fiondarsi in vicinanza del pubblico spettante in studio. Ma Laura Valente blocca l’esibizione, esortando il figliastro di Laura Pausini a non cercare il contatto di chi assiste alla sua performance, almeno non necessariamente ad ogni show e soprattutto non solo dal punto di vista meramente fisico.

Holden contesta la critica, ad Amici 23

“Sei tu che mi porti via”, é il consiglio spassionato che la mamma della vincitrice del circuito canto di Amici 22, Angelina Mango, impartisce ad Holden in una secca critica in termini di staging. La sola voce può creare un contatto con lo spettatore. E il cantautore può emozionare l’occhio pubblico anche senza dover cercare il contatto con chi assiste ai suoi live. Ma Holden dissente, tanto da fare sentire chiaro e forte il suo dissenso alla giudice Laura Valente: “mi sembra di stare fermo in un pezzo che si muove e io così appaio in difficoltà”.

Holden, quindi, non accetterebbe l’idea di cambiare la sua scelta artistica ad Amici 23, quella di lasciarsi andare alla volontà di cercare il contatto con l’occhio pubblico. Ma quali siano le sorti del figliastro d’arte, al vertice della classifica Spotify al talent show di Maria De Filippi potrà dirlo solo il serale all’orizzonte di Amici 23.











