Amici 23, LDA grande assente tra gli ospiti: s’infiamma la polemica/ “Non ho vinto, ma ero il numero 1…”

Amici 23, LDA non é tra i preannunciati ospiti in studio: s’infiamma la polemica web

Amici 23 segna la sua prima polemica intestina, nel web, con i telespettatori attivi via social che contestano la mancata debita ospitata al talent show post-Amici 21 di LDA. E, mentre il fandom non riesce a capacitarsi del motivo della sua assenza dal talent show, giungendo persino al sospetto che vi sia un veto della produzione che negherebbe al figlio di Gigi D’Alessio un’ospitata TV dell’ex Amici 21 ad Amici, quando si avvicina lo start di Amici 23 previsto il 24 settembre sulle reti Mediaset, LDA torna a parlare del programma di Maria De Filippi.

LDA: "Sono diventato ciò che sono per nascondere Gigi D'Alessio..."/ Silenzio rotto sul nome d'arte

L’occasione che il figlio di Gigi D’Alessio ha, per poter parlare del talent show dove segnava il suo debutto TV nell’industria musicale, é un’intervista esclusiva. Un intervento concesso a Il messaggero, dove non manca qualche parola critica relativa all’esperienza maturata ad Amici, da parte dell’ex Amici 21.

LDA, reunion con Gigi D'Alessio a "Gigi uno come te"? / Il post sibillino

Le nuove dichiarazioni di LDA post-Amici

“Ci sono stato male soprattutto nel periodo di Amici, mi fissavo a leggere i commenti dei leoni da tastiera e mi sono reso conto che la gente è cattiva”, fa sapere LDA, ricordando sibillinamente il peso dell’accusa di una raccomandazione da parte dei detrattori attivi nel web, secondo cui il giovane sarebbe giovato nell’industria musicale dalla parentela che lo vincola al papà d’arte di fama internazionale , Gigi D’Alessio. Ma non é tutto.

Tra le altre dichiarazioni relativamente all’esperienza di Amici 21, sulla scia della polemica che vede il fandom difenderlo dalle accuse chiedendo la sua ospitata al talent show per l’edizione di Amici 23, LDA rincara la dose in replica ai detrattori: “Ma anche io se mi mettessi nei loro panni stenterei a credere che Lda è lì per i suoi meriti -spiega il suo punto di vista a sua difesa, per poi pronunciarsi sulla vittoria di Amici 21 andata a Luigi Strangis e la mancata qualificazione alla finale del talent show-. Eppure di fatto nel mio anno ad Amici sono stato il numero uno. Non ho vinto, ma i numeri parlano chiaro”. Quindi la conclusione di LDA, reduce dal debutto a Tim Music Awards: “Ora la gente si è quasi dimenticata che sono il figlio di Gigi D’Alessio”.

LDA, debutto a Tim Music Awards con 'Castello di sabbia': "L'anno delle prime volte.."/ Web in tilt!

E il riferimento é in particolare al record imbattuto di LDA, ossia quello della certificazione di disco d’oro e disco di platino ottenuta nei tempi più veloci nella storia di Amici, con un singolo, Quello che fa male, unitamente al volume di stream e streamer – ascolti e ascoltatori- che il figlio d’arte ha registrato ad Amici 21 nella concorrenza musicale che lo ha reso il fenomeno pop di oggi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA