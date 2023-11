Amici 23, LDA prossimo al duetto con Petit?/ L’indizio sulla collaborazione tra i cantanti 

LDA rompe il silenzio social su Amici 23: il TikTok dell’ex Amici 21

LDA sarebbe prossimo ad una collaborazione con Petit di Amici 23, dopo il successo e la popolarità raggiunti ad Amici 21. O almeno questa é l’ipotesi che si solleva nel web, per l’occhio pubblico telespettatore di Amici, alla luce di una serie di indizi lanciati dallo stesso figlio d’arte e terzogenito di Gigi D’Alessio. Il fenomeno pop tra i cantautori in corsa all’edizione del talent show di Maria De Filippi, di Amici 21, rompe il silenzio sulla trasmissione dei talenti di Amici in un TikTok registrato con una performance in voice over sulle note di uno degli inediti lanciati da Amici 23. Si tratta del brano bilingue in italiano e lingua napoletana, edito dal duo di producer Takagi & Ketra che ha attenzionato e prodotto il cantautore Petit, tra i cantautori in corsa all’edizione corrente di Amici 23.

Insomma, a quanto pare Petit sarebbe la proposta musicale favorita dal consenso social di LDA, che indicherebbe così il nipote d’arte di Nadia Rinaldi come la sua scommessa tra le quote candidate alla vittoria del montepremi alla finale del talent show di Amici 23 di Maria De Filippi all’orizzonte .

Web in tilt per il TikTok virale

E in un tripudio di annesse interazioni social di consenso del web, sul re cinese TikTok, il video di LDA sulle note di Petit scatena le reaction degli utenti che scommettono quindi in una collaborazione in futuro tra l’ex Amici 21 e il papabile vincitore di Amici 23. Anche alla luce del video postato dall’erede di Gigi D’Alessio e che é ora virale online. “IO VOGLIO UNA COLLABORAZIONE”, si legge tra i messaggi degli utenti più aggreganti, e poi ancora: “Luchino, ma un duetto insieme a Petit quando esce da Amici?”.

Insomma, sembra proprio che l’occhio e orecchio pubblico di Amici faccia il tifo per una futura collab di LDA con Petit. Intanto, il successo di Holden ad Amici 23 finisce nel mirino della polemica di Luca Jurman











