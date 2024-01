Amici 23, le classifiche ballo dei professori dividono/ Nicholas Borgogni deluso da Raimondo Todaro e..

Amici 23, fuori le classifiche ballo di Emanuel Lo e Raimondo Todaro

Sono ufficialmente stilate le classifiche di ballo a cura dei professori Emanuel Lo e Raimondo Todaro, che destano tra le più disparate reaction, ad Amici 23. I due insegnanti ed esperti di ballo in attività alla cattedra di Amici 23, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, suggellano entrambi una personale classifica generale degli allievi ballerini in corsa per un posto al serale. Come emerge nel daytime del talent show datato 28 gennaio 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset.

Per la classifica stilata da Emanuel Lo, la top 3 della classe ballo di Amici 23 vede classificarsi in prima, seconda e terza posizione rispettivamente Lucia Ferrari, Sofia Cagnetti e Dustin Taylor in pari merito, infine Kumo. In ultima posizione, e quindi l’elemento più a rischio eliminazione in vista del serale, é invece Nicholas Borgogni. Per la classifica stilata da Raimondo Todaro, la top 3 della classe di allievi nel circuito ballo di Amici 23 vede posizionarsi in prima, seconda e terza posizione rispettivamente Dustin Taylor, Gaia Di Martino e Giovanni Tesse in pari merito, e infine Sofia Cagnetti. Ultimo posto per Simone Galluzzo.

Le reaction avverse alle classifiche

Le reaction alle classifiche di ballo non tardano ad arrivare, in particolare da parte degli allievi ballerini in corsa ad Amici 23. “Lucia é prima, vuol dire che devo spingere di più …normale che c’é gente più forte”, fa sapere con toni di provata delusione verso il maestro, Simone Galluzzo, allievo di Emanuel Lo. Poi é la volta di Nicholas Borgogni, che stenterebbe a credere alla classifica del suo mentore Raimondo Todaro, dal momento che a lui il maestro preferisce altri allievi ballerini, anche di terzi insegnanti, ad Amici 23: “voglio parlare con Todaro… tutti i prof mettono gli allievi in alto e io non mi sento così male…”, dichiara Nicholas. Poi, tra le altre reaction emerge quella di Kumo, che proprio non ci sta a deludere le sue aspettative come quelle dell’insegnante Emanuel Lo, che premia il talento scoperto dall’insegnante Alessandra Celentano ad Amici 23, Dustin Taylor: “Bisogna convincere Emanuel Lo…”.

Nel circuito canto, intanto, si direbbe a rischio Sarah Toscano, che divide la cattedra dei professori…

Questa è la classifica dei ballerini stilata dal maestro Emanuel Lo #Amici23 pic.twitter.com/r3fPQ0nQyP — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 29, 2024

Per i ballerini è arrivato il momento di scoprire la classifica stilata dal maestro Todaro #Amici23 pic.twitter.com/nsGarWbuJL — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 29, 2024













