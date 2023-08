Amici 23, Leon Cino verso un nuovo debutto in TV?/ La risposta dell’ex Amici

Amici di Maria De Filippi, Leon Cino si prepara per un nuovo debutto TV ad Amici 23?

Leon Cino si prepara per un ritorno TV in grande stile ed é tra i papabili nuovi insegnanti nel cast del talent show che lo ha reso celebre, Amici di Maria De Filippi, per Amici 23. Questa é l’indiscrezione del momento lanciata da Amadeo Venza a mezzo social, mentre si fa sempre più vicina l’attesa nuova edizione del talent show sulle arti canto e ballo, condotto da Maria De Filippi, Amici.

Amici 23: ex Amici nel cast?/ Fissata la data di inizio messa in onda: lo spoiler

Amici 23, stando allo spoiler last-minute- é fissato in partenza il 17 settembre 2023 in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity e, dal passato del talent show, il rinnovato cast vedrebbe l’ex concorrente ballerino di Amici, Leon Cino, tra i papabili neo insegnanti di ballo.

Leon Cino smentisce l’indiscrezione su Amici 23

Il ballerino di danza classica, originario di Tirana, fiero delle sue radici in Albania registrava il debutto TV made in Italy alla terza edizione di Amici di Maria De Filippi. Una partecipazione che si rivelò nel giro di poco tempo fortunata per l’étoile, tanto da decretare la vittoria finale del giovane albanese. E mentre manca sempre meno all’atteso start di Amici 23, nel cast del rinnovato talent Raimondo Todaro potrebbe non confermarsi, e al suo posto, stando ad una prima segnalazione social di Venza, potrebbe subentrare l’ex Amici 3. Un’indiscrezione presto smentita dal blogger, in un intervento congiunto con Leon Cino.

Uomini e donne, ex Temptation Island nel cast dei tronisti?/ Esplode il totonomi con Francesca e Daniele...

“Smentiamo questa fake news? -si apre così la discussione della smentita del duo, con il quesito aperto dal divulgatore social del gossip-. Peccato perché sarebbe figo rivederti in quelle vesti“. E Leon Cino fa, poi, così eco: “Smentiamo sì, è stato divertente“.

Nel frattempo, gli ex Amici LDA e Aka7even registrano una nuova e curiosa reunion musicale, che farebbe pensare alla realizzazione di un pop duo…

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Soraia Ceruti: "Ci siamo risentiti, mi ha chiamata..."/ Ritorno di fiamma con Luca Salatino?

© RIPRODUZIONE RISERVATA