Amici 23, lezioni annullate e nuovo provvedimento disciplinare/ Sarah piange, Holy furioso: “Mi gioco il c*lo

Nuovo provvedimento disciplinare ad Amici 23: lezioni annullate, cos’è accaduto

Un nuovo provvedimento disciplinare si è abbattuto su Amici 23. Alcuni degli allievi di canto si sono ritrovati ancora una volta nel mirino della produzione che ha perciò deciso di introdurre una nuova regola: punire i ritardi con l’annullamento della lezione. “A causa dei continui ritardi alle lezioni e altre infrazioni la produzione ha deciso che, per ogni infrazione, verrà annullata un’ora di lezione a chi l’ha commessa”, ha infatti annunciato in casetta un comunicato.

Uno dopo l’altro molti cantanti si sono dunque ritrovati con la propria lezione annullata. È toccato ad Ayle, poi a Lil Jolie e a Holden. “Io sono arrivato tardi di due minuti. Sono tornato indietro a prendere il microfono“, ha tuonato quest’ultimo, ritenendo il provvedimento nei suoi confronti ingiusto.

Ayle a rischio eliminazione? Nuovi provvedimenti per lui

La stessa sorte è poi toccata a Holy Francisco, che rischia seriamente di essere sostituito dalla sua prof. Il provvedimento lo ha infatti fatto infuriare: “Ma l’hai visto? A me la lezione serve. Io mi gioco il cu*o questa settimana. Non posso permettermi di saltare una lezione“. Anche per Sarah è stata annullata una lezione, un provvedimento che l’ha fatta scoppiare in lacrime disperate. È però Ayle ad essere stato punito più di tutti: all’allievo di Anna Pettinelli è stata annullata più di una lezione, colpa delle molteplici infrazioni (una volta si è anche svegliato alle 12 del pomeriggio, perdendo tutte le lezioni). Un comportamento reiterato il suo, che lo porta a rischiare seriamente il posto nella scuola di Amici 23.











