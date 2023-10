Amici 23: Lil Jolie batte tutti e Zerbi boccia Ezio, ultimo/ La classifica della gara canto

Lil Jolie sbaraglia la concorrenza nella classe canto: la classifica domenicale di Amici 23

Lil Jolie é la prima della classe, nel circuito canto in corsa parallela con il ballo, ad Amici 23 di Maria De Filippi. O almeno questo é stando alle anticipazioni della nuova e terza puntata di Amici 23, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming on-line su Mediaset infinity, l’8 ottobre 2023 e a partire dalle ore 14:00 circa.

Le stesse, riprese via X da Amici news e Superguida TV, vedono accedere in studio a giudicare la gara di canto tra i cantanti di Amici 23, l’ex Amici e ospite Annalisa. A fine gara la classifica che ne consegue vede

Lil Jolie sbaragliare la concorrenza: lei canta E penso a te e a fine esibizione si palesa commossa, poi anche Annalisa non trattiene la commozione. Voto: 8,5. Seconda classificata é Mew che canta Give me love. Terzo é Holden: canta Stella di mare di Lucio Dalla. Rudy Zerbi lo premia con il voto 10, riconoscendo all’allievo un’ottima produzione ed esecuzione. A detta di Annalisa il risultato è impattante, anche se semplice.

Petit é quarto, con la cover di una canzone in francese con barre aggiunte in italiano al testo originale. Si tratta della canzone Alors on danse di Stromae. Quinta Stella, che canta Vampire di Olivia. Per Annalisa la scelta della canzone é di un grado di difficoltà importante, ma l’allieva porta a casa la prova con un buon risultato. Sesto Spacehippiez, che canta Sono un italiano vero. Secondo Annalisa lui riesce a rendere attuale la cover del brano datato. Settimo Mida, che canta Maria. Per la prof.ssa Anna Pettinelli lui merita il voto 5.5 e gli dice di preferirlo in spagnolo. Ottavo Matthew, che canta Blu Ghiaccio Travolgente di Tommaso Paradiso. Si palesa giù di voce e con la bronchite il giovane, non al massimo del potenziale. Nono Holy Francisco, che canta Parafulmini.

Decimo e ultimo nella classifica di Amici 23, relativa ai concorrenti nel canto, é Ezio, che canta Peaches di Justin Bieber. Rudy Zerbi si rivela come il maestro avverso, consigliando all’insegnante Anna Pettinelli di pensare alle sorti della squadra dal momento che per la seconda settimana di fila l’allievo giunge ultimo. In settimana Ezio ha minacciato l’addio e incalzato dalla maestra sulla decisione finale, messo dinanzi ad un bivio chiamato a scegliere se restare o dire addio ad Amici 23, il giovane opta per la prima opzione.











