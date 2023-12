Amici 23: Lil Jolie e Holden sorprendono, tra i regali di Natale / Il gesto che manda i fan in visibilio

Amici 23 di Maria De Filippi, Lil Jolie e Holden sono vicini e intimi rivali nel canto: il gesto inaspettato

Lil Jolie e Holden sono la preannunciata coppia outsider tra gli amori e i legami di Amici 23 di Maria De Filippi. O almeno questo é quanto si profila per l’occhio pubblico dei fedeli telespettatori attivi nel web, tra le novità nel rinnovato daytime di Amici 23, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity, datato 21 dicembre 2023.

Tra le esclusive immagini prenatalizie di Amici 23, in particolare si registra il momento di condivisione e relax, nell’Avvento del Santo Natale e il Capodanno 2024, in cui i concorrenti ballerini e cantanti si scambiano dei pensieri, a parole e/o in formato regali. Ed é in particolare la coppia di compagni di studio nel team capeggiato da Rudy Zerbi, Lil Jolie e Holden a rendersi protagonista.

Per Dustin Taylor arriva in regalo dal competitor ballerino Simone Galluzzo un libro di cucina in italiano. E poi ancora, si registra la dedica di Sarah Toscano destinata al ballerino Simone Galluzzo, che per iscritto in un biglietto di auguri esorta il giovane a credere in se stesso e nel suo talento nel ballo. Ma non é finita qui. Marisol Castellanos riserva un cadeau al cantante Mida e Petit sembra non mandarlo giù, con un’occhiata ai primi due a dir poco infuocata. Il che forse in Petit é dettato dalla gelosia per la vicinanza alla amata ballerina del rivale nel canto. Poi, é la volta del duo di ballerini compagni nel medesimo team di canto ad Amici 23, Giovanni Tesse e Nicholas Borgogni. Il latinista scrive al competitor amico ad Amici 23 delle parole commosse di stima e affetto, tra gli highlights natalizi del talent show con gli iconici Holden e Lil Jolie.

Holden é il “maestro” per Lil Jolie

“Entrare qui ha significato tanto -fa sapere del pensiero a Nicholas, Giovanni- e ci sono persone a cui mi sono da subito affezionato…-, spero il mio regalo ti piaccia, non cambiare mai”. E tra i legami e le liaison di Amici 23, come la più iconica coppia nel momento regali di Natale 2023 si profilano Lil Jolie e Holden. Questo, quando in un tripudio di annesse interazioni social di entusiasmo il cantante riceve in dono dalla amica competitor nel canto Lil Jolie una tazza con su scritto l’iconico appellativo di “maestro”. Ed é il soprannome che il figlio d’arte del marito musicista di Laura Pausini, Paolo Carta, vanta nella celebre scuola , da ormai rodato talento tra i cantanti allievi che spesso giunge alle posizioni più alte nelle classifiche che si avvicendano nella gara di canto al talent show. Lil Jolie quindi premia l’intimo rivale, conferendogli su una simpatica tazza l’ambito titolo, tanto contestato da Luca Jurman nella polemica su Amici 23…

