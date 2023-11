Amici 23, Lil Jolie é la first-class e SamuSpina é furioso/ La classifica “gara cover” di Gabry Ponte

Amici 23, Lil Jolie é prima classificata alla gara cover

La nuova gara di canto cover, alla puntata di Amici 23 datata 5 novembre 2023, vede primeggiare Lil Jolie e SamuSpina finire in preda all’ora, in quanto candidato al titolo di eliminato. Tra i concorrenti cantanti in corsa alla competizione di canto e ballo corrente all’edizione 2023 di Amici di Maria De Filippi, Amici 23, é Lil Jolie ad avere la meglio alla consuetudinaria gara sulle cover domenicale. O almeno questo é quanto si rileva tra le anticipazioni TV e streaming della puntata attesa nel weekend di inizio novembre, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, come ripreso via social e in rete da Superguida TV e Mediaset infinity.

Classifica ballo Amici 2023: Marisol prima, Simone ultimo e a rischio/ La sentenza di Anbeta Toromani

Gabry Ponte, ospite in studio ad Amici 23, é il giudice della gara canto cover e al termine della prova stila una classifica che vede a rischio per l’eliminazione SamuSpina e in pole position Lil Jolie, che per l’occasione canta Per Elisa.

Fuori dalla pole position

A seguire, dopo la pole position, l’ordine di gradimento della gara di canto cover vede:

Amici 23: Enrico Nigiotti, Alex Wyse e Diana Del Bufalo ospiti/ Esplode il gossip d'amore con Elena D'Amario!

Mew seconda classificata: canta Gravity;

Holden terzo classificato: canta Desperado;

Petit quarto classificato: canta Quando e dichiara che il brano gli ricorda la sua infanzia e soprattutto sua nonna;

Matthew quinto classificato: canta Insuperabile;

Mida sesto classificato, canta Se tornerai con barre in spagnolo in cui parla della diaspora in Venezuela. Per la maestra di canto avversa Anna Pettinelli non avrebbe dovuto scrivere delle barre in aggiunta sul testo di una canzone così importante;

Stella settima: canta ad Amici 23 Russian roulette di Rihanna e ha un momento di sconforto. Pensa di aver fatto bene il suo brano invece Rudy non é concorde. Subito dopo Stella viene scelta inoltre dai restanti allievi per cantare il suo inedito, lo prova due volte, ed esplode in lacrime per poi fuggire via in bagno.

Sarah ottava: canta A Thousand Miles;

SamuSpina ultimo classificato e quindi il cantante al più alto margine di rischio eliminazione: E’ sembrato piuttosto isolato. Consegna la maglia alla Pettinelli, visto l’ultimo posto in classifica, e nessuno gli rivolge la parola. Samuspina sembra adirato anche perché Rudy gli chiede se abbia scelto lui la canzone esibita e a quanto pare uscito dallo studio sbatte qualche porta. Maria De Filippi quindi interviene per dire che alle prove si é chiesto quale canzone volessero cantare i ragazzi e Samu avrebbe scelto il brano con la produzione di Amici 23.

Amici 23: Sofia Cagnetti vince "la mia choreo" con l'insicurezza/ Batte Nicholas e Marisol: il verdetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA