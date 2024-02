Amici 23, Lil Jolie e Malia convocati in studio/ Sono i preannunciati eliminati, prima del serale?

Amici di Maria De Filippi, Lil Jolie e Malia rischiano l’eliminazione?

Lil Jolie e Malia sono tra gli artisti ballerini e cantanti competitor candidati al rischio eliminazione, prima del via al serale, ad Amici 23 di Maria De Filippi. É quanto si profila alla luce del rinnovato daytime di Amici, che in onda TV e streaming sulle reti Mediaset, il 20 febbraio 2024, vede Lil Jolie e Malia chiamati ad una convocazione inaspettata da parte del maestro di canto, Rudy Zerbi. Il talentscout chiama i due allievi cantautori ad una interrogazione nel canto al centro studio e, poco dopo le performance dei giovani competitor, Rudy Zerbi attenziona le peculiarità nel canto che un cantautore degno di nota debba avere. Si tratta delle capacità di interpretazione, intonazione e scrittura creativa.

“Ci aspettano delle settimane molto importanti ed é bene che ci osservi – é la pronta reaction di Lil Jolie, a cui fa poi eco Malia-, inevitabile che essendo diversi ci sia il confronto…e bisogna lavorare… io so di avere una scrittura valida e lavoro sull’intonazione”.

Per il mentore dei due giovani la scelta artistica di selezione del talento da promuovere al serale di Amici 23 non si direbbe proprio facile, viste le peculiarità tra loro diverse dei due allievi, cantautori.

“Ci sono dei criteri che gli artisti devono avere, come la capacità di scrittura, l’intonazione, l’interpretazione… sulla scrittura diversa tra voi, Lil ha una scrittura sognante, lui invece ha una scrittura street..- é il primo bilancio di Rudy Zerbi tracciato sui due giovani cantanti-…l’interpretazione di Lil punta sulla espressività. Malia invece é di strada, d’attacco, coerente. Per l’intonazione Lil non ha particolari problemi- a differenza di Malia che lavora per migliorarsi come lascerebbe pensare il talentscout-… su di voi continuo a fare delle considerazioni…”.

Insomma, sembra proprio che Lil Jolie e Malia siano diametralmente opposti tra loro, in termini di talento, e questa peculiarità potrebbe valere una eliminazione tra uno dei due in vista del via alla fase serale del talent show di Maria De Filippi.

Per il circuito canto, anche Ayle e Martina Giovannini sono convocati da Zerbi…

Il prof Zerbi ha convocato Lil Jolie e Malìa in studio e dopo essersi esibiti di fronte a lui… #Amici23













