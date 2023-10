Amici 23, Lil Jolie e Matthew primi della classe canto/ Tutte le posizioni in classifica

Amici 23 di Maria De Filippi, Lil Jolie e Matthew sono in pole position nella classifica di canto

Lil Jolie e Matthew si impongono come i primi della classe canto, tra gli allievi in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi. O almeno questo é stando al contenuto della nuova e seconda puntata domenicale di Amici 23 di Maria De Filippi, relativamente alla rinnovata gara di canto che tra i risultati, previsti alle votazioni del giudice esterno Irama, presenta Lil Jolie e Matthew come i first-class tra gli allievi cantanti, in un pari merito.

Al termine della gara canto della puntata di Amici 23, Lil Jolie e Matthew risultano essere in pole position tra i cantanti nella classifica di Irama: “Lil Jolie e Matthew a pari-merito, voto 9. Mat ha cantato Take a walk on the Wild side e Irama gli ha detto che è un ottimo musicista e lui, insieme a Lil Jolie, sono stati quelli che lo hanno convinto di più. Lil ha cantato Physical di Dua Lipa e Irama le ha detto che è magnetica”, si legge della prima posizione in classifica, tra le anticipazioni Amici 23 fornite da Superguida TV e Amici news.

Le altre posizioni nella classifica di Amici 23

Tra le altre posizioni in classifica, di Amici 23: si anticipa che: l’allievo figlio d’arte di Paolo Carta, Holden, si classifica secondo con voto 9- e canta Take me Home. Terza classificata Mew con voto 8,5 e canta Nothing compares to you. Quarta posizione per Mida: voto 8+ e canta Baby Goddamn di Tananai. Holy Francisco giunge quinto, con il voto 7,5 e canta Ci vuole un fisico bestiale. Il giudice Irama apprezza la sua attitudine punk.

Petit, fuori dalla Top 5, sesto, canta Baby di Sfera Ebbasta aggiungendo delle barre. Ezio settimo in classifica, con il voto 7, canta You are my Universe dei Coldplay.Space ottavo, canta Macumba di Noemi e Carl Brave. Nona Stella, con il voto 7 – – e canta Every breath you take. Decima Sarah, quindi ultima classificata, canta Senorita. Irama le dice che è preparata, ma deve far uscire la parte emotiva”.

Intanto, della seconda puntata si preannuncia anche l'altra ex Amici Angelina Mango tra gli ospiti in studio…











