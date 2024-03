Amici 23: Lil Jolie eliminata alla 1a puntata del serale?/ Lorella Cuccarini la sfida con Sarah Toscano!

Amici 23 di Maria De Filippi, Lil Jolie rischia contro Sarah Toscano? Parte il guanto di sfida del serale!

Lil Jolie é una candidata al titolo di primo eliminato alla prima puntata serale di Amici 23 di Maria De Filippi. Questo, dal momento che la maestra avversa Lorella Cuccarini la sfida alla prova guanto schierandola contro la pupilla Sarah Toscano.

Così come emerge nel daytime di Amici 23 datato 19 marzo 2024 e in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, Lorella Cuccarini chiama la pupilla di Anna Pettinelli, Lil Jolie, a esibirsi contro Sarah Toscano a prova di staging sul palco e in accompagnamento alla performance di un ballerino professionista del talent show. La prova guanto di sfida é richiesta sulle note del pezzo cult di Madonna, Like a Virgin. Che l’allieva di Anna Pettinelli possa rifiutare di sostenere la prova guanto contro Sarah Toscano?

Il messaggio di sfida, ad Amici 23

“Lil Jolie hai lavorato con serietà ma manca qualcosa …hai ironia ma non la usi mai sul palco …-sentenzia la professoressa di canto nella dichiarazione di sfida indirizzata a Lil Jolie, sfidata quindi da Sarah Toscano – e le tue performance sono troppo statiche e impegnate” . A detta della “più amata dagli italiani”, in sintesi, Lil Jolie non possiede il dono di una popstar che si rispetti, quello della leggerezza che serve nelle performance di canto: “devi imparare a farlo… “.

Il guanto di sfida staging sulle note di Madonna intanto infiamma la competizione tra i talenti ballerini e cantanti di Amici 23, in un tripudio di reaction degli utenti nel web. Sulla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi, da una parte vi sono i fan di Lil Jolie che appoggiano la beniamina ritenendo il guanto di sfida iniquo, d’altro canto vi sono poi i fan di Sarah Toscano secondo cui la allieva di Lorella Cuccarini batte la concorrenza della pupilla di Rudy Zerbi in termini di staging sul palco.

Chiaramente Lil Jolie e il resto della sua squadra potranno servirsi della facoltà di accettare o rifiutare il guanto, in occasione della prima puntata del serale, in onda il 23 marzo 2024.

Nel frattempo, intanto, Holden sbaraglia la concorrenza di canto…

Iniziano i guanti di sfida per il Serale e la prima allieva a riceverlo è Lil Jolie da parte della prof Cuccarini: staging con un ballerino professionista contro Sarah sulle note di "Like a virgin"! Come se la caveranno? #Amici23 pic.twitter.com/HIDcgVHpq3 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 19, 2024













