Amici 23, Lil Jolie: “La ribellione? Non mi serve più…”/ La triste confessione sul passato

Amici 23 di Maria De Filippi, Lil Jolie si racconta tra le mura della scuola dei talenti

Nel mezzo della competizione tra i circuiti paralleli canto e ballo, la cantante Lil Jolie si dichiara lontana dalla ribellione, ad Amici 23. Una dichiarazione importante e inaspettata quella rilasciata dalla cantautrice di Follia , nel rinnovato daytime di Amici 23, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, datato 1° dicembre 2023.

“Per la musica sono andata ad abitare fuori e ora vivo a Milano e mamma all’inizio non lo accettava”- fa sapere la cantautrice dagli occhi di ghiaccio che non gode di una alta posizione nella classifica degli Streaming su Spotify del talent. In questi termini, lei che rientra nelle preferenze di LDA tra le proposte musicali in lizza per la finale di Amici 23, Lil Jolie, sconfessa il sentiment predominante nell’occhio pubblico attivo nel web secondo cui lei sarebbe un’artista dalla condotta rebel.

La confessione sulla svolta, tra passato e presente

Quindi, la confessione sulla svolta tra il passato e il presente, relativamente alla vita e alla carriera artistica, prosegue ancora ad Amici 23: “era preoccupata ma io allora mi dico ‘mi piace uscire dal nido’…però dopo un po’ capisco che quando sto da sola sto male…é difficile stare da soli”. La confidenza fa quindi luce sulla lezione che ha da imparare la cantante allieva ad Amici 23, quella di saper bastare a se stessa e a stare da sola. Tanto che nonostante la residenza milanese lei si direbbe spesso e volentieri costretta a fare la stola, dividendosi tra la sua casa e la famiglia: “Da Milano poi scendo… non ce la faccio… mi mancano gli abbracci…la ribellione non mi serve più…”.

Che la distanza dagli affetti possa, quindi, ostacolare anche il percorso scolastico intrapreso ad Amici 23, ai danni di Lil Jolie? Sarà la messa in onda degli appuntamenti daytime e domenicali del talent show a dare le risposte.

Lil Jolie per la prossima puntata sta preparando "L'anima vola" di Elisa, un brano che le ricorda il suo rapporto con la mamma #Amici23 pic.twitter.com/6kX60krSPE — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 1, 2023













