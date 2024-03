Amici 23, Lil Jolie: l’attacco a Petit accende il serale/ “Non scrivo come lui…”

Amici 2024 di Maria De Filippi, Lil Jolie é schierata contro Sarah Toscano: la reazione al guanto di sfida del serale

Lil Jolie riserva un attacco inaspettato all’ex compagno di squadra facente capo a Rudy Zerbi, Petit, prima del via al serale di Amici 2024 di Maria De Filippi.

La prima puntata del serale di Amici 2024 é prevista per la prima serata di santa 23 marzo 2024 di Maria De Filippi, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset e per l’occasione Anna Pettinelli la schiera contro Sarah Toscano in un guanto di sfida a prova di scrittura volta a rivisitare un brano cult in una cover con l’aggiunta di barre a propria firma.

L’attacco al rivale Petit é clamoroso: la sfida del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi si fa accesa!

E nel daytime di Amici 2024 di Maria De Filippi datato 21 Marzo 2024, intanto, Lil Jolie si dichiara avversa al guanto voluto dalla sua stessa maestra di canto, dal momento che vorrebbe poter avere più tempo per scrivere bene come vorrebbe.

“Mi manca assai avere tempo per scrivere per me… io non posso scrivere ‘bambolina e amore mio’… ho bisogno di stare da sola e di pensare e avere tempo…- dichiara sconvolta Lil Jolie in una reazione avversa al guanto di Anna Pettinelli -, la mia penna é morta… io non scriverei tutti giorni come fa Petit”. Per Lil Jolie il modus operandi del rivale Petit nel cantautorato ha come risultato una scrittura banale.

Ma non é tutto. Perché, poi, in una presa di posizione piuttosto critica, poi, Lil Jolie si dichiara in totale avversione verso la produzione di Amici 2024, in vista della prima puntata serale. “Io sulle cover non voglio scrivere”, ammette perentoria. Insomma, Lil Jolie potrebbe voler minacciare un ritiro dal talent show, in un inaspettato plot twist ad Amici 2024 di Maria De Filippi.

In vista della prima puntata del Serale, la prof Pettinelli ha lanciato un guanto di sfida sulla scrittura per Lil Jolie e Sarah! #Amici23 pic.twitter.com/gOb73ydsm4 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 21, 2024













