Amici 23, Lil Jolie minaccia il ritiro: “Mi sono rotta il ca**o!”/ Lo sfogo choc

Amici 23 di Maria De Filippi, Lil Jolie vive un momento di crisi

Lil Jolie vive un momento di sconforto, tra le mura di Amici 23 di Maria De Filippi, tanto da destare la preoccupazione nei fan che sia nell’aria una sua minaccia di ritiro dal talent show. La cantautrice di Napoli dagli occhi di ghiaccio si dice ormai satura delle continue critiche che riceve dall’orecchio pubblico e da parte degli esperti della musica, per l’operato ad Amici 23 di Maria De Filippi. E il suo sfogo, che emerge nel daytime di Amici 23 in onda sulle reti Mediaset il 31 gennaio, potrebbe rivelarsi il preludio al suo addio al talent show di Maria De Filippi. Si tratta di un duro momento condiviso con la vocal coach di canto, in una sessione di lezione in vista della nuova puntata domenicale di Amici di Maria De Filippi.

Amici 23: esplode il caso bullismo/ La confessione choc di Malia accende la polemica!

“Non mi esce proprio la voce -tuona Lil Jolie nel momento buio, che potrebbe vedere ormai compromessa la sua corsa ad Amici 23-, il commento che mi dà fastidio é ‘non ti diverti’ e mi sento costantemente non capita”.

Lil Jolie minaccia il ritiro dal talent show?

Insomma, Lil Jolie si sente sottovalutata ad Amici 23, come talento nel canto e in generale come artista. Lo sfogo che sembrerebbe una minaccia per il nuovo ritiro dal talent show, dopo l’uscita volontaria della coppia Mew e Matthew, poi prosegue ancora: “mettiamo sempre sassi sopra le cose… mi fanno male.. mi sono rotta il ca**o di sentirmi sbagliata!”. Insomma, Lil Jolie non vuole oltremodo sentirsi in dovere di dover piacere agli altri: “non sono sbagliata io”.

Luca Jurman si scaglia contro Elettra Lamborghini ad Amici 23/ "Ma è una presa per il cu*o? Chi è Beyoncé?"

Reduce da una puntata domenicale che l’ha vista registrare una performance sottotono con una bassa posizione stabilita dai giudici nella classifica della gara canto cover, Lil Jolie si lascia andare al suo sfogo choc: ” era vera la mia emozione.. io sono questa.. io non metto freni mai.. ce la sto mettendo tutta, non so più cosa devo fare”. E l’allusione é alla bocciatura del giudice Elettra Lamborghini per la cover sulle note di Destinarsi Paradiso di Gianluca Grignani: “Ho avuto come l’impressione che non ti stessi divertendo”, la stroncava la giudice.

Amici 23, Ayle compie gli anni: "Mai avuta tanta confidenza con le persone..."/ Il discorso di compleanno

Nel frattempo, intanto, prima del via al serale a rischio uscita da Amici 23 si direbbe essere anche Sofia Cagnetti, bocciata da Alessandra Celentano…

Lil Jolie non riesce a far arrivare le proprie emozioni e ne parla con la vocal coach #Amici23 pic.twitter.com/DEBT3FjxKN — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 31, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA