Amici 23, Lil Jolie passa alla squadra di Anna Pettinelli ed é promossa al serale/ Le lacrime di Rudy Zerbi

Amici 23, Lil Jolie vola al serale: la scelta inaspettata

Lil Jolie tradisce la fiducia del mentore Rudy Zerbi e, cedendo alla tentazione di passare alla squadra di Anna Pettinelli, per un posto al serale, consegue l’ambito upgrade ad Amici 23.

Accade alla nuova puntata domenicale di Amici 23, datata sulle reti TV e streaming Mediaset il 10 marzo 2024. Occasione in cui, restano quattro maglie dorate in palio per l’accesso alla fase della prima serata in onda sulle reti TV e streaming Mediaset del talent show record di ascolti, Amici di Maria De Filippi, che per l’edizione di Amici 23 avrebbe riconfermati i giudici del serale di Amici 22, oltre a Cristiano Malgioglio (già anticipato a prima firma Il sussidiario.net), Giuseppe Giofré e Michele Bravi.

La sintonia con Lil Jolie é il risultato di un corteggiamento serrato che Anna Pettinelli ha condotto verso la giovane, provando tutto il possibile per tentare l’ingaggio della napoletana tra i tasselli nel puzzle della squadra da formare per la gara dei talenti prevista al serale di Amici. E, sulla scia della magica sintonia trovata in sala studio anche in occasione di una sessione di orientamento verso il serale – con Lil Jolie che anticipa la sua cifra stilistica alla candidata nuova mentore mostrando il lato intimista di sé sulle note di Lady Gaga- la giovane cantante destina in puntata una lettera di addio all’insegnante Rudy Zerbi, prima del cambio della squadra.

L’addio clamoroso

“Ciao Rudy, ti ringrazio perché senza di te non sarei qui -esordisce nel messaggio epistolare la napoletana -, da quando sono arrivata sono cambiata, ho ritrovato me stessa, ma ho un obiettivo ed è dare tutto. Come tutti quelli che , per carattere ho bisogno di sentirmi supportata da chi crede in me, ti ho sentito distaccato e questo non mi ha fatto bene, ho atteso la maglia, mi sono sempre chiesta quando sarebbe arrivato il mio turno, se ci sarebbe stato spazio per me”. Insomma, Lil Jolie proprio non ci sta a ricevere la maglia dorata dopo la quota blu della squadra, rappresentata da Holden e Petit: “È arrivata Anna a mettere ancora più confusione, ho trovato con lei una sintonia inaspettata -rimarca, Lil Jolie, ammettendo quindi che le fa bene sentirsi corteggiata artisticamente da Anna Pettinelli -, può darmi delle sfide con me stessa che sono pronta a superare e quindi scelgo di andare con la sua squadra, non solo per quello che ho fatto finora. Grazie Rudy ti devo tutto. Grazie Anna ti devo tanto e ti sarò sempre riconoscente, grazie Anna per la fiducia che mi hai dato, non ti deluderò.”.

La reaction di Rudy Zerbi? Così come percepito nel sentiment dell’occhio pubblico attivo sui social il talent scout farebbe gli auguri per un buon inizio a Lil con gli occhi lucidi anche perché provato dal cambio drastico della Jolie. Rudy ha promosso Lil Jolie per un banco di studio nella scuola e al di là dell’attesa della maglia dorata che dalla sua parte avrebbe compromesso i loro rapporti per il dispiacere di lei, il talentscout avrebbe quasi per certo confermato al serale l’allieva alla nuova ed ultima puntata domenicale, prima di subire la soffiata di Anna Pettinelli. “Non mi aspettavo che da una chiacchierata sulla musica, trovassimo così tanti punti in comune. Sono davvero felice e onorata di darti la maglia” , può, invece, festeggiare la bionda voce RDS, felice della new entry in squadra.













