Amici 23: Lil Jolie si regala un nuovo look/ Una strategia per il successo?

Amici 23 di Maria De Filippi, Lil Jolie si regala un nuovo hair look

Ad Amici 23 di Maria De Filippi, tra i talenti competitor di canto e ballo, Lil Jolie si regala un nuovo look ai capelli. Mentre si posiziona come ultima classificata nella classifica del circuito canto di Amici 23, che a prima firma Il sussidiario.net é relativa agli ascolti in streaming su Spotify Italia, Lil Jolie diventa protagonista nel daytime del talent show datato 10 gennaio 2024. Complice la svolta del nuovo hair look, condivisa con la ballerina compagna di studio Gaia Di Martino.

Così al rinnovato appuntamento TV e streaming di Amici 23, Lil Jolie palesa di volersi concedere un nuovo hair look, indossando prima delle parrucche con i bigodini, per poi decidersi a dare un taglio ai suoi capelli lunghi e lisci. “Sei bellissima e non sei cambiata granché, sei sempre tu- fa sapere un’emozionata Gaia Di Martino, alla visione del nuovo hair look di Lil Jolie. E tra le annesse reaction, a margine della svolta che vede protagonista ad Amici 23 la cantautrice di Non é la fine, non mancano i primi commenti a caldo.

La svolta é una scelta strategica?

In particolare, tra i vari commenti che gli utenti rilasciano sulla pagina Instagram di Amici 23 di Maria De Filippi, c’é chi ipotizza che dietro il nuovo hair look ci sia la voglia di Lil Jolie di regalarsi un cambiamento drastico nella sua vita personale così come nella carriera artistica di cantautrice avviata al talent show di Maria De Filippi.

E non é da escludersi l’ipotesi che Lil Jolie si sia concessa un nuovo restyling ai capelli, pensato come una strategia volta a catalizzare l’attenzione mediatica su di sé. Questo, al mero fine di guadagnarsi della visibilità per ottenere i consensi dell’occhio pubblico, nell’auspicio di fare impennare anche gli ascolti in streaming. Ma cosa vi sia alla scelta della svolta può al momento saperlo solo Lil Jolie. Nel frattempo, intanto, si infittisce il curioso caso di Mew e Matthew, i talenti uscenti di Amici 23…

Lil Jolie ha deciso di cambiare taglio di capelli e insieme a Gaia valutano diverse scelte ✂️🤣 #Amici23 pic.twitter.com/xrSzzuz2wB — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 10, 2024













