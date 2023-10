Amici 23: Lil Jolie sorprende, Holy Francisco delude/ La classifica di Emma fa discutere

Amici 23, la gara di canto domenicale vede Lil Jolie sbaragliare la concorrenza

La nuova gara di canto domenicale e a prova di cover, ad Amici 23, vede primeggiare Lil Jolie e anticiparsi -tra i possibili eliminati al talent show- Holy Francisco. Stando alle anticipazioni fornite da Amici news e Superguida TV, relativamente alla nuova puntata domenicale di Amici 23, prevista per il 15 ottobre, l’ospite in studio ed ex concorrente ad Amici 9, Emma Marrone, é chiamata al ruolo di giudice della gara canto a prova di cover, da disputarsi tra i concorrenti cantanti in corsa.

E tra quest’ultimi, nell’ordine di gradimento di fine gara si impone in pole position e prima classificata la concorrente cantante Lil Jolie: la giovane cantautrice canta Jaded e per Emma è ipnotica sulle note Miley Cirus. Alla prima classificata, ad Amici 23, segue poi in seconda posizione il cantautore Matthew:

canta Way down we go e ad Emma piace la sua vena rockeggiante. Terzo classificato é il figlio del marito Paolo Carta di Laura Pausini, Holden: cantato Turning table di Adele e per Emma è molto bravo a variare i registri di canto. Quarta classificata é la cantautrice Mew: canta Anche fragile di Elisa. Emma le suggerisce di curare e difendere la fragilità e di non aver paura di mostrarla. Quinta classificata é Sarah Toscano, la quale é reduce dal due di picche inferto le ad Amici 23 dalla crush Holy Francisco: canta Hikikomori dei Pinguini Tattici nucleari. Per la maestra di canto Anna Pettinelli gli acuti risultano al suono, nasali. Per Emma lei é giovane e quindi per certi versi acerba, seppur a fuoco nel canto. Quinto classificato é Mida:

canta Sotto il cielo di Roma con barre e ad Emma piace, ad Amici 23. Alla maestra Anna Pettinelli, invece, no.

Ultimo classificato ad Amici 23 é Holy Francisco

Insomma, la voce speaker RDS contesterebbe il gusto della cantante Emma Marrone e al contempo si apre un’accesa discussione con la collega maestra di canto Lorella Cuccarini. Sesta classificata, poi, é Stella: canta Alfonso di Levante, risultando tecnicamente brava, ma si rifarebbe molto all’originale. Settimo classificato Petit: canta Take you dancing con barre in italiano aggiunte al testo del brano originale. Ottavo classificato Spacehippiez: sul caso del cantante si apre una discussione sulla tendenza a chiudere gli occhi mentre canta. Emma ha la sensazione che lui canti per se stesso.

Nono ed ultimo classificato é Holy Francisco, che vista la posizione si direbbe tra gli elementi della scuola a rischio eliminazione: canta Oroscopo di Calcutta. Per Emma si rilevano problemi di respirazione così come messo in evidenza anche dal maestro di canto Rudy Zerbi. Il concorrente dal suo canto contesta la scelta dell’assegnazione in quanto non sente adatta alle sue corde la canzone assegnatagli.

Fuori gara il decimo concorrente cantante, Ezio Liberatore: sedici sul totale dei diciannove allievi nella classe lo indicano come il responsabile del caso legato all’inadempienza del regolamento vigente nella scuola più spiata d’Italia. Motivo per cui -per effetto di un provvedimento disciplinare – lui viene estromesso dalla rinnovata gara di canto domenicale e non ha diritto ad esibirsi alla nuova e quarta puntata di Amici 23.

