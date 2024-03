Amici 23: Lil Jolie tradisce Rudy Zerbi per Anna Pettinelli?/ La scelta della squadra, prima del serale

Amici 23, Lil Jolie rischia il posto al serale?

Lil Jolie prepara il terreno fertile per un tradimento nei riguardi di Rudy Zerbi e il passaggio alla squadra di Anna Pettinelli, in vista del serale di Amici 23. O almeno questo é il sentiment predominante dell’occhio pubblico, relativamente agli spoiler sulla puntata domenicale di Amici 23 del 3 marzo 2024, forniti online da Amici news e Superguida TV.

Lil Jolie ha ricevuto la proposta da Anna Pettinelli di passare alla squadra della voce RDS per un posto certo al Serale di Amici 23. La scelta spetta quindi alla cantante allieva e Rudy Zerbi fa esibire la pupilla per poi lasciarla libera di scegliere, alla nuova puntata di Amici 23. “Non le dice che la vuole a tutti i costi e che le darebbe la maglia. Però le fa cantare: Follia, Pople Have the power e per finire anche Per Elisa”, anticipano gli spoiler della nuova puntata domenicale, che prelude al via al serale di Amici 23 di Maria De Filippi.

Lil Jolie segue l’esempio di Nicholas Borgogni?

Nel frattempo, intanto, per il circuito ballo competitor é Sofia Cagnetti a entrare a fare parte del gruppo di concorrenti ammessi al serale, con una emozionante esibizione sulle note di Fila indiana di Angelina Mango: ad ammetterla per l’upgrade é il maestro Emanuel Lo, il quale le dichiara che lei sapeva che lui le avrebbe dato la maglia fin dal primo giorno e poi aggiunge che le avrebbe elargito il conferimento dell’accesso al serale proprio nella nuova puntata, senza se e senza ma.

Ma non é tutto. Perché oltre all’affare Lil Jolie e l’ammissione di Sofia Cagnetti al serale, anche Nicholas Borgogni infiamma le cronache di Amici 23, con il curioso caso dello smacco ai danni del mentore Raimondo Todaro, in favore al neo maestro di ballo al talent show, Emanuel Lo.

