Amici 23, Lil Jolie va in sfida: eliminata?/ Il verdetto del giudice

Amici 23, Lil Jolie

Lil Jolie é una tra i protagonisti cantanti in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi, al rischio eliminazione che lei corre al rinnovato appuntamento domenicale del talent show. Questo é quanto si rileva tra le altre anticipazioni fornite online da Amici news e Superguida TV, relativamente alla nuova puntata domenicale di Amici 23, datata sulle reti TV e streaming Mediaset il 17 dicembre 2023.

Amici 23: torna Veronica Peparini/ Il nuovo ruolo, tra gli ospiti in studio

La nuova e ultima puntata di Amici 23, nel 2023 prima del via al nuovo anno televisivo e streaming della trasmissione 2024, vede tra le novità la cantautrice allieva di Rudy Zerbi finire in sfida, per il volere dello stesso insegnante di canto che ne mette in discussione il talento e la cifra artistici. Che la messa in discussione per la sfida possa decretare la giovane al titolo di nuova eliminata ad Amici 23 di Maria De Filippi?

L'anno che verrà vs Capodanno in musica: é guerra di ascolti TV!/ Lo spoiler degli ospiti

A prima firma Il sussidiario.net é possibile anticipare che Lil Jolie é destinata a vincere la sua sfida, per la difesa del banco di studio del canto nella scuola più amata dagli italiani. Questo, a dispetto di chi invece, da parte dell’occhio pubblico, la vedrebbe come la principale candidata all’eliminazione al talent show vista la bassa posizione da lei coperta nella classifica di Amici 23 relativa ai dati di streaming su Spotify Italia, al rilascio dei secondi singoli dei cantanti competitor.

Lil Jolie conferma il banco di studio ad Amici 23

“Sfida tra Lil Jolie e Giulia- anticipa la fonte dello spoiler di Amici 23- Vince Lil”. Insomma, Lil Jolie, nonostante il difficile momento che in settimana la vedeva crollare in lacrime, all’idea di perdere la sfida con la sfidante e quindi il banco di studio al talent show, riconferma la sua piena titolarità della partecipazione ad Amici 23.

Amici 23: Holden primo, Ayle soprende e Mida in Top3/ La classifica streaming su Spotify Italia

E tra i particolari della ardua sfida di canto, non é tutto. “Giulia ha cantato Vedrai vedrai. Lil Jolie invece ha cantato What’s Up con la chitarra elettrica”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA