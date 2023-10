Amici 23: Lil Jolie vince la gara inediti/ Esce il primo singolo, “Follia”

Amici 23 di Maria De Filippi: Lil Jolie registra la vittoria della gara inediti e…

Lil Jolie registra un inizio brillante nel percorso di studio avviato ad Amici 23 di Maria De Filippi, con la registrazione del primo inedito, Follia. La cantante tra i volti TV più chiacchierati del momento si aggiudica un’importante vittoria nel contest di canto aperto ad Amici 23. Si tratta della gara inediti disputata tra gli allievi cantanti, alla puntata del 1° ottobre 2023 in onda in chiaro tv e streaming sulle reti Mediaset, al cospetto del giudice esperto musicale Zef.

Lil Jolie é infatti la favorita, in quanto proposta musicale tra i tre inediti in corsa alla gara inediti per il titolo di migliore inedito promosso all’upgrade nel rilascio del singolo. Sbaragliando la concorrenza dei competitor Mida e l’inedito Vita Terremoto e Holy Francisco e l’inedito Tananai, Lil Jolie incanta il giudice esterno della gara inediti, il producer Zef, che sceglie di produrre l’inedito della vincitrice.

Insomma, Follia, l’inedito di Lil Jolie si preannuncia quindi essere il nuovo singolo nonché il primo all’edizione del talent show di Amici 23, prodotto da Zef.

Lil Jolie, candidata al titolo di “seralista”

Un traguardo importante per Lil Jolie, al percorso di studio del canto appena avviato al talent show di Amici 23 di Maria De Filippi. Dato il prestigioso riconoscimento ottenuto alle sue doti artistiche, quindi, Lil Jolie si impone di fatto come la principale candidata al posto di concorrente nella fase serale del talent show, dove tra le anticipazioni certe Cristiano Malgioglio é uno dei confermati giudici esterni ufficiali, re-entry nel medesimo ruolo coperto all’edizione di Amici 21 di Maria De Filippi. Questo, ben al di là delle critiche dei detrattori, che in particolare taccia o Lil Jolie di essere l’ennesima copia musicale della popolare cantautrice, Madame.

Nel frattempo, intanto, tra gli allievi più a rischio eliminazione dal talent show Dustin Taylor é il grande assente dalla seconda puntata di Amici 23, il che desta la preoccupazione nell’occhio pubblico generale che il giovane sia a rischio ritiro.











