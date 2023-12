Amici 23: lite choc tra i ballerini Kumo, Simone e Nicholas / La grave accusa

Amici 23 di Maria De Filippi, esplode la lite tra i ballerini in corsa al talent show: c’entra il compito di Alessandra Celentano

Tra le dinamiche della competizione in corso di Amici 23, si registra una lite particolarmente accesa tra i corridoi nella scuola più amata in Italia. Così come emerge nel rinnovato daytime di Amici 23, datato 11 dicembre 2023 sulle reti TV e streaming Mediaset, Kumo é il protagonista di un attacco subito da parte dei compagni di studio della danza, Simone Galluzzo, Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse, che accusano il primo di assumere una condotta di gioco improntata sul fare buon viso a cattivo gioco. Kumo, allievo di Emanuel Lo, é additato di essere volutamente incoerente, di cambiare idee e visioni di punto in bianco, a suo piacimento e per il proprio tornaconto personale, nel mezzo delle dinamiche del talent show. E il riferimento dell’accusa é al dietrofront che Kumo avrebbe registrato alla puntata domenicale di Amici 23, dove a differenza dell’attacco mosso nella scorsa settimana, lamentandosi del compito da lei assegnato ai quattro ballerini, Kumo si dichiarava poi a favore dell’assegnazione.

Kumo chiarisce la sua posizione

“Ti interrompono sempre mille volte… io avrei detto che la maestra mi piace…”- fa sapere nel dialogo con i compagni avversi, alla discussione di chiarimento nel daytime, Kumo. “Dici tutto il contrario di quello che hai detto”- é la replica dei compagni protagonisti dell’accusa -.

Così come registratosi in puntata nello slot domenicale, il primo compito di Alessandra Celentano é divenuto oggetto di discussione insieme al compito assegnato nel circuito canto da Anna Pettinelli all’allievo cantautore Petit di Rudy Zerbi. Il giovane cantante ha accettato di mettersi in discussione nel canto, sottoponendosi alla sfida lanciata dalla voce speaker on air su RDS, eseguendo la prova richiesta di canto nell’esecuzione della cover sulle note di Grande amore. Un successo di canzone proposta dal trio Il volo al Festival di Sanremo, poi proposta dai tenori anche all’Eurovision Song Contest.

Simone e Nicholas reagiscono così alle parole di Kumo durante la puntata di domenica #Amici23 pic.twitter.com/afRohlBO50 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 11, 2023













