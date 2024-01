Amici 23, lite tra Raimondo Todaro e Umberto Gaudino/ Interviene Francesca Tocca: lo spoiler

Amici 23, lite in studio tra Raimondo Todaro e i professionisti

In attesa della nuova puntata di Amici 23, in programma domani pomeriggio su Canale 5, ieri si sono svolte le tanto attese registrazioni e, di conseguenza, sono emersi i primi spoiler. Uno di questi, in particolare, riguarderebbe un battibecco sorto in studio tra un professore di danza e alcuni professionisti del talent: si tratta di Raimondo Todaro da un lato e Francesca Tocca e Umberto Gaudino dall’altro. Come riportano gli spoiler di Gossip Tv, pagina di X, al centro della discussione c’era l’esibizione di Giovanni, allievo di Todaro.

FRANCESCA TOCCA, MOGLIE DI RAIMONDO TODARO/ "Dopo la rottura io ho avuto una storia, lui di più"

“Giovanni affronta 2 coreografie (tra le 4 preparate), Todaro dice che in settimana non ha avuto occasione di seguirlo solo nella seconda coreografia, mentre per le altre 3 si sono visti in settimana“, si legge. Il professore, tuttavia, non è rimasto completamente soddisfatto della prova del suo allievo e avrebbe implicitamente tirato in ballo i professionisti del programma, che non lo avrebbero preparato a dovere nella prova in cui non c’era lui a seguirlo.

RAIMONDO TODARO, MALATTIA E NUOVA VITA CON FRANCESCA TOCCA/ "Tumore? Lei ha combattuto con me"

Amici 23, l’intervento di Francesca Tocca e il chiarimento tra le parti

Dunque, prosegue l’anticipazione, sarebbero sorti alcuni malumori in particolare in Umberto Gaudino e Francesca Tocca: “Durante la pausa Umberto va da Maria dicendole che c’è rimasto male per quello che ha detto Todaro; entrano i professionisti, parla principalmente Umberto, Francesca diceva a Todaro di dire di aver sbagliato e di scusarsi“.

In questo clima di tensione, alla fine, è arrivato il chiarimento tra le parti ad Amici 23, come riporta un’anticipazione del portale SuperguidaTv. “Discussione infine anche su Giovanni che balla un pezzo che in sale prova non aveva provato con Raimondo. Il prof dice che se ci fosse stato lui avrebbe fatto sicuramente meglio e a questo punto Umberto si offende ed entrano i professionisti per discutere delle sue parole. Per fortuna tutto si risolve per il meglio con un bell’abbraccio tra Umberto e Raimondo“.

RAIMONDO TODARO, MALATTIA E NUOVA VITA CON FRANCESCA TOCCA/ "Tumore? Lei ha combattuto con me"

🔵AMICI ANTICIPAZIONI🔵 🔴 precisazione 🔴 Giovanni affronta 2 coreografie (tra le 4 preparate), Todaro dice che in settimana non ha avuto occasione di seguirlo solo nella seconda coreografia, mentre per le altre 3 si sono visti in settimana#AMICI23 #amicispoiler — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) January 5, 2024

🔵AMICI ANTICIPAZIONI🔵 🔴 durante la pausa Umberto va da Maria dicendogli che c’è rimasto male per quello che ha detto Todaro; entrano i professionisti. parla principalmente Umberto, Francesca diceva a Todaro di dire di aver sbagliato e di scusarsi 🔴#AMICI23 #amicispoiler — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) January 5, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA