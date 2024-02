Amici 23, Lorella Cuccarini: “Molto gravoso per chi vi partecipa…”/ Silenzio rotto sul ritiro di Mew

Amici 23, Lorella Cuccarini si pronuncia sul caso Mew

Lorella Cuccarini rompe ufficialmente il silenzio sul conto dell’allieva giunta al ritiro dal talent show di Amici 23 di Maria De Filippi, Mew. Quest’ultima insieme all’amato compagno di studio di canto ad Amici 23 di Maria De Filippi, Matthew, giungono alla scelta di lasciare la scuola dei talenti di Maria De Filippi.

Riattivatisi via social la giovane fa sapere di aver lasciato il talent show per una grave recidiva della depressione che si riaffaccia nella sua vita portandola ad interrompere il sogno della partecipazione ad Amici. Seguita dal fidanzato, che emotivamente provato non riesce a proseguire il suo percorso, dopo la notizia della morte della nonna. E in un’intervista concessa a Fanpage, prossima al ruolo di co-conduttrice al Festival di Sanremo 2024 Lorella Cuccarini si pronuncia sul l’allieva perduta, ritiratasi dal talent show di Maria De Filippi nonostante gli ottimi risultati portati a termine ad Amici 23, nel circuito canto: “Le ho scritto ‘abbi cura di te’, Amici è un programma impegnativo, difficile. Stare chiusi per tanti mesi, convivere con persone che non conosci, lavorare a ritmi concitati, è un impegno molto gravoso per chi partecipa. Sono fondamentali una notevole tenuta psicologica e tanta determinazione”.

L’intervista rivelatrice di Lorella Cuccarini

Insomma, oltre le competenze in fatto di tecnica e didattica delle discipline di studio, per affrontare una spiccata esposizione mediatica dalle mille prove come il percorso artistico nella scuola di Amici 23, bisogna essere emotivamente strutturati: “Noi prof cerchiamo di accompagnare i ragazzi con un approccio professionale- attenziona poi Lorella Cuccarini, in una analisi dei ruoli insegnante e allieva, e con riferimenti allusivi alla collaborazione con Mew-, ma anche e soprattutto umano. Mew è un talento incredibile, la considero una delle migliori. Se non è stato questo il momento, avrà una nuova occasione per splendere”.

E parlando, poi, della conduttrice di Amici, Maria De Filippi, e il resto del talent, Lorella Cuccarini ammette di essere circondata da un gran supporto nell’attesa di Sanremo 2024 : “Maria [per Sanremo, NDR] fa il tifo per me e mi ha detto che andrà benissimo. I ragazzi sono gasatissimi“.

Nel frattempo, intanto, per la quota Amici 23 Lorella Cuccarini stila la sua classifica di canto che vede primo classificato il suo stesso allievo Mida e in ultima posizione Ayle…











