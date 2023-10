Amici 23, Lorella Cuccarini si sbilancia sulla sua squadra/ “Mew mi ha rapita, Mida gran carattere, Sarah…”

Lorella Cuccarini analizza la sua squadra di Amici 23: “Mida bella personalità, Spacehippiez scommessa”

Quarto anno per Lorella Cuccarini ad Amici. Dopo una prima edizione nei panni di coach di danza, è passata al canto, materia alla quale si è dedicata con passione, riuscendo a scovare giovani talenti che hanno poi avuto anche successo. Quest’anno Lorella è dunque tornata alla cattedra di canto per il suo terzo anno consecutivo, puntando la sua attenzione su quattro allievi: Mida, Spacehippiez, Mew e Sarah.

Di loro ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata a Telepiù, dicendosi contenta ed entusiasta della sua squadra. La showgirl ha infatti analizzato uno per uno i suoi allievi: “Mida è un ragazzo che mi piace molto, è venuto fuori grazie ai social. – ha esordito – Ha una bella personalità e un gran carattere. È sfacciato ma solo sul palco, mentre nella vita è un bravo ragazzo. Mi piace lavorare con lui, ha tanta voglia di fare e il carattere giusto per fare questo mestiere. Mi ha colpito la scrittura e il suo inedito.”

Lorella Cuccarini elogia Mew e Sarah Toscano, sue allieve ad Amici 2023

In merito a Spacehippiez, Lorella ha poi spiegato: “Lui potrebbe essere la sorpresa. Ha una bella scrittura semplice e immediata, i motivi sono orecchiabili […] È buffo e può essere una scommessa.” Di Mew, che finora si è distinta in positivo anche nelle gare domenicali, Cuccarini ha detto: “Lei ha occhi magnetici, una bella personalità tutta da svelare e una bellissima vocalità. Può crescere molto. Ha una voce attraente e calda che mi ha rapita.”

Ha quindi concluso con la sua allieva Sarah Toscano: “La piccola del gruppo con i suoi 17 anni: ha una bella sensibilità vocale e mi piace la sua scrittura in linea con l’età che ha.” Per loro Lorella si augura di fare ed essere il meglio: “Spero di essere una brava maestra, è difficile dare i voti a se stessi. Noi cerchiamo di far capire ai ragazzi che cosa è più giusto per emergere, cosa non fare e come mettersi a fuoco. Cerco di essere anche molto critica, ma allo stesso tempo una motivatrice.”

