Amici 23, Lorella Cuccarini vieta l’autotune alla gara cover/Pettinelli e Zerbi contrari: divampa la polemica

Amici 23 di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini avanza una proposta di veto sull’autotune

Sulla scia delle contestazioni web in corso su Amici 23, Lorella Cuccarini vieta l’utilizzo dell’autotune come mezzo d’ausilio nella gara cover del talent show. Il veto voluto dalla maestra di canto ad Amici 22 del fenomeno pop del momento, Angelina Mango, si registra al rinnovato daytime di Amici 23, in onda sulle reti Mediaset il 18 ottobre 2023.

Quando, un comunicato della produzione del talent show condotto da Maria De Filippi giunge in una nota diramata alla classe degli allievi cantanti e ballerini in corsa per il montepremi finale di Amici 23. Secondo le righe del comunicato, che Petit tra gli allievi partecipanti legge a voce alta per sé e i compagni di studio in classe, Lorella Cuccarini avanza la proposta del divieto di esibirsi alla gara cover di Amici 23 con l’ausilio dello strumento di cui in molti -tra gli artisti della Generazione zeta ed aspiranti tali- si avvalgono al momento dell’esibizione canora: l’autotune.

Si tratta di uno strumento di manipolazione della voce che permette -tra gli effetti prodotti- di migliorare la performance vocale nel canto della musica , in particolare sotto il punto di vista dell’intonazione. E Lorella Cuccarini, nella proposta avanzata, chiede che i concorrenti non siano beneficiati della facoltà di utilizzare l’autotune, almeno non in occasione della gara di canto cover domenicale.

Si accende la polemica su Amici 23

Il responso ad Amici 23, quindi, stabilisce:

“La produzione ha esaminato la richiesta e ha deciso: Lorella Cuccarini ha la piena facoltà di chiedere per i propri allievi di esibirsi al netto dell’autotune”. E in più, relativamente alla proposta della Cuccarini, i maestri di canto rivali Anna Pettinelli e Rudy Zerbi si dicono contrari al veto dell’autotune. Ragion per cui alla rinnovata gara di canto domenicale attesa per la puntata di Amici 23 datata 22 ottobre sulle reti Mediaset, i soli allievi di Lorella Cuccarini Mew, Spacehippiez, Mida, Sarah Toscano sono tenuti ad esibirsi come convenuto dalla e con la maestra di canto.

Una decisione che unitamente alla proposta di Lorella Cuccarini fa discutere non poco in una polemica accesa tra le mura di Amici 23 e che ora divampa sui profili social di Amici di Maria De Filippi.

“Non mi sembra giusto che gli altri professori si siano opposti -si dice contrario alla decisione stabilita Mida, in confidenza con la produzione di Amici 23- solo io e Spacehippiez potremmo avere problemi e a fargli eco é quest’ultimo-… io credo che l’intonazione sia un metro di giudizio dei professori, come fanno a valutarci?”. La classe degli allievi concorrenti ad Amici 23 sembra dividersi sulla scelta stabilitasi ad Amici 23 del divieto dell’autotune preposto per i soli cantanti allievi della Cuccarini. Così come anche l’opinione del popolo nel web si divide tra le reaction più disparate, e il sentiment predominante é così sintetizzato in un messaggio aggregante: “Bei tempi quando i cantanti cantavano con la propria voce…”. Insomma, l’orecchio pubblico chiede a gran voce un ritorno alle origini di Amici, alle prime edizioni del talent in cui gli allora concorrenti si esibivano, perlopiù, con le ugole a nudo.

Questa è la decisione della produzione alla proposta della professoressa Cuccarini! #Amici23 pic.twitter.com/wpGPUcO3z5 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 18, 2023



