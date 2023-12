Amici 23: Lorella Cuccarini vola a Sanremo 2024, é lite tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi/ Il gossip bomba!

Amici 23, Lorella Cuccarini diventa grande protagonista nella puntata domenicale del 3 dicembre 2023: lo spoiler tv

Lorella Cuccarini é promossa all’upgrade della conduzione di Sanremo 2024, una notizia che giunge tra le novità di Amici 23. É quanto si profila tra le anticipazioni della nuova puntata domenicale di Amici 23, prevista il 3 dicembre 2023, fornite online da Amici news e Superguida TV.

Al rinnovo dell’appuntamento domenicale di Amici 23, esplode il gossip bomba della scuola dei talenti scoperti da Maria De Filippi, complice l’annuncio del conduttore e direttore artistico del Festival della Canzone, Amadeus, che ha scelto tra i co-conduttori per la kermesse la maestra di canto Lorella Cuccarini. Una notizia che, tra le altre novità, arriva inaspettata nello studio, diventando oggetto di discussione.

Ma prima l’allievo cantautore della “più amata dagli italiani”, Mida, esegue il compito della maestra avversa Anna Pettinelli, sulle note di una canzone di J-AX dove riscrive una parte del testo originale lanciando un dissing. L’attacco é ad Anna Pettinelli e la proposta ad Amici 22, Inder e Gola secca: “dammi un po’ di acqua”. Rudy Zerbi e la Cuccarini si palesano divertiti, mentre Anna appare indispettita. Lorella riconsegna al pupillo la maglia con una sufficienza, seppur consigliandogli di essere il meno auto-riferito possibile nello scrivere le barre.

Marisol Castellanos esegue il compito voluto dal maestro di ballo Raimondo Todaro e lo supera. Il maestro è soddisfatto.

Per ciò che concerne la gara a premi, il premio sponsor Marlú di Amici 23 é assegnato a Mida che va a lezione di staging con Elena, e a Kumo che va a lezione di pianoforte. La vittoria del contest Oreo passa a Dustin Taylor, che riceve in premio una uscita a cena con Lucia Ferrari.

Ma l’angolo gossip di Amici 23 non finisce qui. Terminata la registrazione i ballerini competitor Gaia De Martino e Mida si abbracciano, dopo che tra una pausa pubblicitaria e l’altra il pubblico grida alla coppia: “bacio, bacio”. “Mida faceva ‘No’ col dito e a una certa è sbucato Dustin da dietro che ha dato un bacio sulla guancia a Mida. Un siparietto molto divertente”, si rileva tra gli spoiler con dei grandi ritorni.

Giungono i complimenti per Lorella Cuccarini, ad Amici 23…

E la conduttrice Maria De Filippi non si risparmia dal complimentarsi con Lorella Cuccarini, visto l’upgrade di futura co-conduttrice di Sanremo 2024.Tra le altre anticipazioni della rinnovata gara di Amici 23, Nicholas Borgogni finisce in lacrime per l’eliminazione di Holy Francisco, durante una pausa.

E oltre ai miglioramenti nella conoscenza della lingua italiana da parte di Dustin Taylor, poi non manca lo spazio di una lite, tra gli insegnanti di canto Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, relativamente ai rispettivi allievi della seconda, Matthew e Holy Francisco. Zerbi taccia la rivale di non aver sostenuto Holy a scegliere una canzone adatta a lui nella gara cover che ne decreta l’eliminazione, che potesse metterlo in risalto e che potesse evitare che arrivasse ultimo. I due maestri litigano anche per Matthew, che passa al team Pettinelli, in un tradimento al team Zerbi. Lo scontro si registra ad Amici 23, anche tra i maestri di ballo Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, ed é per il compito di Dustin Taylor voluto dal secondo per l’allievo della prima. Ed é infine anche scontro tra la Celentano e il maestro di ballo Raimondo Todaro, dal momento che la prima accusa il rivale di notare i difetti nel ballo della allieva Marisol Castellanos e mai di quelli del pupillo, Nicholas Borgogni.













